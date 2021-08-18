Öfkeli baba, kızını boğazından bıçakladı
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Öfkeli baba, kızını boğazından bıçakladı

Öfkeli baba, kızını boğazından bıçakladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir şahıs, 1 ay önce kocasından şiddet gördüğü iddiasıyla kaçıp kaybolan kızını bulup getirdiği evde boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Adana'da bir şahıs, 1 ay önce kocasından şiddet gördüğü iddiasıyla kaçıp kaybolan kızını bulup getirdiği evde boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğleden sonra merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, evli olan Ümmü Gülsüm A. (24), 19 Temmuz günü eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek evden kaçtı. Baba İsa D. (56), dün akşam kızını bulup getirerek kendi evinin ikinci katına yerleştirdi. Bugün de Ümmü Gülsüm'ün kız kardeşleri onu görmek istedi. Baba, buna izin vermedi. Ancak kız kardeşleri ısrar edip, Ümmü Gülsüm A. da onları görmek isteyince sinirlenen baba, Ümmü Gülsüm A.'yı boğazından, göğsünden ve kolundan bıçaklayıp kaçtı. Genç kadının yakınları, hemen polise ve sağlık ekiplerine durumu haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Hemen iki sokak ileride polis tarafından etrafı sarılan baba, önce bıçakla direndi ancak daha sonra teslim oldu. Ümmü Gülsüm A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüreğir Devlet Hastanesine getirilen genç kadın burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Zanlı baba ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının bıçaklandığı evde ise yakınları basın mensuplarına saldırdı. - ADANA

Öfkeli baba, kızını boğazından bıçakladı
Öfkeli baba, kızını boğazından bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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