Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti -Komşusu tarafından öldüresiye dövülen kadını kızı kurtardı Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir şahıs, komşusu olan kadını öldüresiye dövdü.

Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

-Komşusu tarafından öldüresiye dövülen kadını kızı kurtardı

AYDIN - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir şahıs, komşusu olan kadını öldüresiye dövdü. Olay, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, bir adamın komşusu olan kadını defalarca yumruklayıp öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, darp edilen kadın ile kızının darp görüntülerini paylaşması ile ortaya çıktı. Kuyucak ilçesinde, iddiaya göre evleri yan yan olan iki komşudan erkek olanı, kadın komşusu ile evin önüne çöp atma meselesi yüzünden tartıştı. Bunun üzerine kadın erkekten şikayetçi oldu. Eline şikayet kağıdı ulaşan adam daha da sinirlenerek komşusu ile yeniden tartışmaya başladı. Öfkeli adam karşısındaki kadını defalarca yumruklayarak öldüresiye dövdü. Zaman zaman yumrukların şiddeti ile evin duvarına ve demir kapısına çarpan kadını, öfkeli adamın elinden kızı kurtardı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti
Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti
Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti
Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

Eşini öldüren Rümeysa Aydın, tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeğini doğurmak istiyor
Eşini öldüren Rümeysa Aydın, tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeğini doğurmak istiyor
Evden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Evden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
'Eşimin katili oldum, bebeğimin de katili olmak istemiyorum'
"Eşimin katili oldum, bebeğimin de katili olmak istemiyorum"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mesut Akusta Metin Çekmez Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Cristiano Arda Turan Abdullah Avcı Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Öfkeli adam komşusu olan kadını defalarca yumrukladı, hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 20:52:51. #1.15#

title