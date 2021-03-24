Ofis masası satışları salgının etkisiyle ikiye katlandı

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, uzaktan çalışma ve eğitimin devam etmesinin E-ticaret tarafındaki etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Robot süpürge satışı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 kat arttı. Webcam satışlarında ise geçen yıla göre yaklaşık 3 katlık artış oldu. Ofis masası satışında ise 2 kattan fazla artış yaşandı. Evde geçirilen sürenin çoğalması, Retro oyun konsolu satışlarına da yansıdı ve yaklaşık 3 katlık artışı getirdi." bilgilerini verdi.

Kantarcı AA muhabirine şirketinin platformlarındaki satış verileri ve şirketinin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüzde 40 büyüme hedefiyle girdikleri 2020 yılını, e-ticarete yönelimin de artmasıyla yüzde 50 büyümeyle tamamladıklarını anlatan Kantarcı, kayıtlı kullanıcı sayılarının 33 milyona, sayfa görüntülenme sayısının ise 6 milyara ulaştığını belirtti.

2019'da 100 bin olan ve son 3-4 yıldır bu civarda seyreden toplam satıcı sayılarının 2020'de 117 bine yükseldiğini aktaran Kantarcı, "GittiGidiyor'da mobilden satış hacmimiz 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı. Mobil uygulamamızın toplam indirilme sayısı da bu dönemde yüzde 67 artarak 20 milyon oldu. Toplam trafiğimizde mobilin payı yüzde 82 olurken, toplam satış içerisindeki mobilin payı yüzde 64 olarak geçekleşti." diye konuştu.

KOBİ'lerin platformları üzerinden işini sürdürmesini ve binlercesinin GittiGidiyor aracılığıyla e-ticarete başlayıp dijital ekosisteme dahil olmasını sağladıklarını söyleyen Kantarcı, "2021 yılında da bu yöndeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edip istihdama ve ekonomiye katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Bir eBay şirketi olarak, özellikle e-ihracat hizmetimizi geliştirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin satıcımız on binlerce ürünü GittiGidiyor'da listeleyerek eBay üzerinden e-ihracat yapabiliyor. 2021'de bu sayıyı ikiye katlamayı hedefliyoruz." bilgilerini verdi.

"Kamp tabureleri satışlarında da 2 kat artış görüldü"

Kantarcı, yılın ilk iki ayı boyunca E-ticaret'in alışveriş için çok önemli bir kanal olmaya devam ettiğini ifade ederek, yoğun kampanyaların yapıldığı kasım ve aralık aylarına göre biraz daha sakin iki ay geçirdiklerini kaydetti.

Yılın ilk iki ayındaki satışları 2020'nin aynı dönemiyle kıyasladıklarında satış hacminin yükselişini devam ettirdiğini anlatan Kantarcı, şöyle konuştu:

"Tüketiciler temel ihtiyaçlarını e-ticaret üzerinden karşılamayı sürdürüyor. Örneğin bu dönemde cerrahi maske, kedi maması, cep telefonu kılıfı, bebek bezi ve spor ayakkabı en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.

Yine bu dönemde uzaktan çalışma ve eğitimin devam etmesinin etkilerini görmeye devam ediyoruz. Öyle ki, robot süpürge satışı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 kat arttı. Webcam satışlarında ise geçen yıla göre yaklaşık 3 katlık artış oldu. Ofis masası satışında ise 2 kattan fazla artış yaşandı. Evde geçirilen sürenin çoğalması, Retro oyun konsolu satışlarına da yansıdı ve yaklaşık 3 katlık artışı getirdi. Ayrıca dışarıda kalabalık ve kapalı ortamlara girilmemesi sebebiyle kamp tabureleri satışlarında da 2 kat artış görüldü."

"Yapı market kategorisi öne çıkıyor"

Kantarcı, 2021'in ilk 70 günlük verilerine bakıldığında öne çıkan kategorilerin 2020 yıl sonuyla paralel seyrettiğini ifade ederek, salgının etkisinin öne çıkan ürün ve kategorilere de yansıdığını kaydetti.

Yılın ilk 70 gününde en çok satışın olduğu ilk 5 kategoriyi, "Bilgisayar ve Tablet", "Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri", "Cep Telefonu ve Aksesuar", "Ev, Dekorasyon, Bahçe" ve "Yapı Market ve Tamirat" olarak sıralayan kantarcı, "Uzaktan çalışma ve eğitimin hala devam etmesi bilgisayar ve tablet satışlarını artırmaya devam ediyor. Evde geçirilen sürenin daha fazla olması da yapı market kategorisini de öne çıkarıyor." bilgilerini verdi.

"Toplum yararına sosyal etki yaratmayı sürdüreceğiz"

Kantarcı, 2021'de kullanıcıları, alışveriş yaparken keşfetmenin tadını çıkaracakları bir platformla buluşturacaklarını belirterek, bunun yanı sıra kişiselleştirmeyi ve tüketici ihtiyaçlarını ön planda tutarak günün gerektirdiklerine hızla adapte olmaya odaklanacaklarını söyledi.

"Hızlı teslimatla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl içinde önce İstanbul, Ankara ve İzmir'den başlayarak hızlı teslim seçeneğini devreye almayı planlıyoruz." diyen Kantarcı, şunları aktardı:

"Bu sene yine kullanıcılarımıza mobilde çok daha konforlu bir alışveriş deneyimi sunmaya ve mobil alışverişi daha da kolay hale getirecek yatırım planlarımıza devam edeceğiz. Her açıdan alışveriş deneyimini iyileştiren çözümler sunmak ana odağımızda olacak. İçinde bulunduğumuz sürecin de gerektirdiği şekilde önemli gündem başlıklarımızdan biri de sosyal fayda olmaya devam edecek. Tüketiciyle bağ kuran ve sorumluluk üstlenen bir marka olarak yeni projeler hayata geçirerek toplum yararına sosyal etki yaratmayı sürdüreceğiz."

"Çevreyle ilgili gerekli önlemleri alarak üzerimize düşenin en iyisi yapmaya devam edeceğiz"

Kantarcı, bazı kategorilerinin salgının etkisiyle önceki yıllara göre büyüme kaydettiğini ifade ederek, "Sağlık ve hijyen ürünlerinin yer aldığı 'Kozmetik ve Kişisel Bakım' kategorilerimiz de bunların başında geliyor. 2020 yılında en çok satılan ürün, içinde olduğumuz sürecin etkisiyle maske oldu. Kişisel sağlık önlemlerimiz, maskenin satışını 50 kat, steril eldivenin de satışını da 21 kat artırdı. Bugüne kadar cerrahi maske ve steril eldiven satışının bu denli yüksek olduğu bu dönem yaşamamıştık. Dileğimiz bu ürünlere daha az ihtiyaç duyduğumuz günlerin bir an önce gelmesi." ifadelerini kullandı.

Öget Kantarcı, çevreye ve insana saygılı bir marka olarak sürdürülebilirlik konusunda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik ve çevreyle ilgili gerekli önlemleri alarak üzerimize düşenin en iyisi yapmaya devam edeceğiz." diye devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan