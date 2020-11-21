Off-road tutkunu kardeşler, ihtiyaçları için yaptıkları kamp römorkörüne talep artınca seri üretime geçti

Off-road tutkunu kardeşler, kendi ihtiyaçları için imal ettikleri kamp römorkörüne gelen talepler üzerine seri üretime geçti.

Off-road tutkunu kardeşler, kendi ihtiyaçları için imal ettikleri kamp römorkörüne gelen talepler üzerine seri üretime geçti.

Yalova'da yaşayan Yusuf ve Müfit Çarpışantürk, kendi ihtiyaçları için 7 yıl önce kamp römorkörü geliştirdi.

Gelen talepler üzerine Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki sanayi sitesinde 2 yıldır da seri üretim yapan kardeşler, bugüne kadar yaklaşık 50 kamp römorkörü üreterek satışını gerçekleştirdi.

Kardeşler, marka ve tasarım tescillerini aldıkları römorkörleri 21 bin 500 liradan satışa sunuyor.

Üç kişilik çadır, tente ve mutfak bölümünün de bulunduğu 350 kilogramlık römorkörde, 100 litrelik su tankı yer alıyor.

Yusuf Çarpışantürk, son dönemlerde kampçılığa ilginin arttığını, hafif olduğu için römorkörün araçlarca rahat çekildiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde taleplerin de arttığını anlatan Çarpışantürk, "Bu yaz sezonunda ciddi sipariş aldık. Beklentimizin yaklaşık yüzde 50 üzerinde. Bu tamamen koronavirüs sebebiyle oldu. Yani aslında bir yerde insanların doğaya yönelmiş olması iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Müfit Çarpışantürk ise kamp römorkörünü 30 ile 45 gün içinde tamamlayarak teslim ettiklerini söyledi.

Römorkörde hafifliği nedeniyle alüminyumu tercih ettiklerini dile getiren Çarpışantürk, römorkörü ciplerin yanı sıra otomobillerin çekebildiğini belirtti.

Çarpışantürk, "Şu an için yılda 25-30 civarında üretim yapıyoruz. Çok da memnunlar, iyi dönüşler alıyoruz. İnsanlar bunlara yöneldiği için çok mutlu oluyoruz. Fırsatları varsa hiç geç kalmadan başvursunlar. Doğa çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan