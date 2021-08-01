Odunpazarı Evleri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Odunpazarı Evleri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Odunpazarı Evleri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'in 'Odunpazarı Evleri', yaz tatili sürecinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Eskişehir'in 'Odunpazarı Evleri', yaz tatili sürecinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Odunpazarı'na gelen ziyaretçiler hem gezdiler hem de fotoğraf çekildiler.

Eskişehir'in ilk yerleşim yerini oluşturan Odunpazarı semtindeki Osmanlı döneminden kalma tarihi evler, ziyaretçiler tarafından yoğunluk oluşturdu. Osmanlı ev örneklerini koruyan kent, kıvrımlı yolları, çıkmaz sokakları, ahşap süslemeli cumbalı evleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yaz tatili dolayısıyla tatil yerlerine giden ziyaretçiler, Odunpazarı Evlerine uğrayarak zaman geçirdiler. Ziyaretçiler, Odunpazarı'nda hem gezdiler hem de fotoğraf çektirdiler.

"Odunpazarı Evleri hep korunmalı"

Odunpazarı Evleri'ni görmek için Konya'dan gelen 36 yaşındaki Naime Karagülle, Odunpazarı Evleri'nin Eskişehir'in en güzel yerlerinden biri olduğunu ve korunması gerektiğini belirten Karagülle " Eskişehir'in birçok yeri güzel ve beğendim fırsat buldukça geliyorum. Bol bol fotoğraf çektirdim. Odunpazarı evleri hep korunmalı" dedi.

Eskişehir'de yaşayan 22 yaşındaki Selami Özer, ziyaretçilerine farklı renklerde bulunan evleri ile görsel bir şölen sunduğunu belirtti. Özer " Odunpazarı farklı renklerde şölen sunduğu için geldik. İnsanlar böyle güzel tarihi yerleri koruması lazım. Tarihi mekanlara zarar vermekten kaçınmalıyız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Evleri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı
Odunpazarı Evleri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı
Odunpazarı Evleri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı
Odunpazarı Evleri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Ömer Halisdemir
Magazin Gülşen Tuğba Özay Yusuf Güney Bülent Serttaş
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Odunpazarı Evleri yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 10:19:49. #1.15#

title