Odunpazarı 30 Ağustos'u Cumhuriyet Parkı'nda kutlayacak
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Odunpazarı 30 Ağustos'u Cumhuriyet Parkı'nda kutlayacak

Odunpazarı 30 Ağustos'u Cumhuriyet Parkı'nda kutlayacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Cumhuriyet Parkı'nda kutlayacak. Kutlama etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçı Mithat Körler sevilen şarkıları ile Eskişehirlilere bayram coşkusu yaşatacak.

Çocuk korosu konseri ve dans gösterilerinin de yapılacağı kutlama etkinlikleri ses ve ışık gösterileri ile sona erecek.

Odunpazarı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılını Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı'nda düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Pandemi koşullarına ve fiziki mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenecek etkinlikler 19.30'da başlayacak.

Etkinlikler kapsamında Gönül Onar yönetiminde ki Odunpazarı Belediyesi Çocuk Korosu mini bir konser verirken, Odunpazarı Belediyesi Modern Dans Grubu ise dans gösterisi gerçekleştirecek. Saatler 20.30'u gösterdiğinde ise sevilen sanatçısı Mithat Körler sahne alacak. Körler, birbirinden güzel şarkıları ile Eskişehirlilere bayram coşkusunu yaşatacak. Su ve ışık gösterilerinin de yapılacağı etkinlikler ücretsiz olacak.

Bayram coşkusunu yaşamak isteyen tüm Eskişehirlileri konsere davet eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "30 Ağustos sadece bizim için değil tüm dünya için önemli bir gündür. Milletimizin zorluklar karşısında yılmadan, canı pahasına vatan toprağını savunduğu ve sonucunda büyük zafer elde ettiği bir destandır. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ve atalarımızın bizlere emanet ettiği bu mirasa her zaman sahip çıkacağız. Bayram coşkusunu doyasıya yaşayacağımız konsere ve öncesinde gerçekleştireceğimiz etkinliklere tüm Eskişehirlileri davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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