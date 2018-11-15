Ödüllü Oyuncu Erzurum'da Sahne Alacak

Samsun Karma Sahne tiyatrosu 'Re Medea' adlı oyunla Erzurumlu sanatseverlerle buluşacak.

18. Direklerarası Seyirci Ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Derya Kılıç'ın rol aldığı oyun antik çağda yaşanan bir aşkı konu alıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk ve tek oda tiyatrosu Medya Sanat Evi, izleyicilerini bu kez de Samsun Karma Sahne ekibiyle tanıştıracak. Kadri Özcan'ın yazdığı 'Re Medea' adlı oyunla turneye çıkacak olan Karma Sahne, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde Erzurumlu tiyatro severlerle bir araya gelecek. 18. Direklerarası Seyirci Ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Derya Kılıç'ın Ferdi Ak ile sahneyi paylaşacağı oyunun yönetmenliğini Hakan Alkan yaparken, dekor ve Ersoy Çelikpazu imzasını taşıyor. Bu arada kostüm ve tasarım Akın Tezer Tunalı'ya müzikler ise Olcay Saral'a ait.

Oyunun konusu: Bir kadın aşkı için nelerden vazgeçer? Aşkını kaybetmemek için ne kadar ileri gidebilir? Medea mitolojinin en güçlü aşık kadını ve en acımasız annesi... Güçlerini aşık olduğu adamın hizmetine adamış bir kadının neden ve nasıl bir canavara dönüşüp, kimseyi gözünün görmediği bir intikam sonrası kendini savunmasıdır Re-Medea... 16 Kasım Cuma ve 17 Kasım Cumartesi günlerinde sahnelenecek oyun için rezervasyon numarası şöyle 0538 585 89 99. - ERZURUM