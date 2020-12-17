Ödüllü oyun Prison Architect ücretsiz oldu! Prison Architect ücretsiz nasıl indirilir, son gün ne zaman? Prison Architect sistem gereksinimleri!

Prison Architect, 2016 yılında Bağımsız Oyunlar Festivali'nde birinci oldu. O günden beri popülaritesi azalmayan oyunlardan olan eğlenceli oyun GOG üzerinde ücretsiz oldu. Prison Architect ücretsiz nasıl indirilir? Prison Architect sistem gereksinimleri, konusu, fiyatı nedir? GOG nedir, nasıl girilir? GOG giriş linki! GOG ücretsiz oyunları!

Yayıncılığını Paradox Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Introversion Software, Double Eleven ve Tag Games'in birlikte yaptığı Prison Architect, hem çıktığı yılın hem de genel olarak bağımsız oyun dünyasının önemli isimlerinden birisidir. Ödüllü oyun Prison Architect, GOG üzerinde ücretsiz 2016 yılında Bağımsız Oyunlar Festivali'nde birinci olan Prison Architect, GOG üzerinden belirli bir süreliğine ücretsiz olarak veriliyor.

PRISON ARCHITECT FİYATI

Steam'deki değeri 50 TL olanPrison Architect, CD Projekt Red'in Epic Games ve Steam tarzındaki dijital oyun platformu olan GOG üzerinde Prison Architect, ücretsiz olarak veriliyor.Oyunu ücretsiz olarak almak için son gün 19 Aralık 17.00.

Buraya tıklayarak oyunun ücretsiz olarak verildiği sayfaya ulaşabilirsiniz. Ayrıca platformda şu anda indirimler de mevcut ancak dolar üzerinden satıldığı için bizim için pek de uygun fiyatlar bulunmuyor. Prison Architect'in tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabiirsiniz.

Linke tıkladıktan sonra giriş yaparak oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Eklerken faturada 0 yazdığına dikkat ediniz.

PRISON ARCHITECT KONUSU

Bağımsız oyun ödüllü Prison Architect'in tanıtım yazısı;

Hoş Geldiniz Hapishane Müdürleri!



Dünyanın en amansız mahkumlarıyla ancak dünyanın en amansız Hapishane Müdürü başa çıkabilir. Prison Architect'te bir cezaevi tasarla ve bu cezaevini kişiselleştirip geliştir.

Özelleştirilmiş Bir Hapis Hayatı

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Yaptığın kaynak dağıtımıyla tesisinde işleyişi optimum hale getir ama mahkumların hareketlerini fazla kısıtlamamaya dikkat et ki su baskını, yangın, kavga veya geniş çaplı bir isyana karşı hazırlıklı ol.

Yatırım Yap, Yeniliklere İmza At

Hibe başvurularıyla hükümet desteğinden yararlan ve aldığın fonları hastalıkla mücadele, çete faaliyetlerini önleme, dava takibi gibi farklı alanlarda kullan!

Yönetim ve Personel

Silahlı gardiyanlar, psikologlar, doktorlar, avukatlar ve muhbirler de dahil birinci sınıf personelin desteğiyle hapishaneni *büyük oranda* etik ilkelerine uygun ve güvenli bir yer haline getir.

Tutukluya Özel Düzenlemeler

Her bir tutuklunun suç dosyasına uygun şekilde özel gelişim programları, çalışma planları ve ıslah atölyeleri hazırlaman gerek.

Kaçış Resti

Kaçış Modunda büyük risk almaktan korkma, kendi süper maksimum güvenlikli hapishanenden kaçmayı dene veya Çevrimiçi modda diğer oyuncular tarafından inşa edilmiş 12.000 hapishanenin birini seç ve o hapishaneden firar etmeye çalış. Korumalı alan modunda hapishaneni hiçbir sınırlama olmadan, adeta bir imparatorluk gibi genişlet.

PRISON ARCHITECT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Windows sistem gereksinimleri

OS:Windows 7

Processor:Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher/ AMD 3Ghz or Higher

Memory:6 GB RAM

Graphics:Nvidia 8600/ Radeon equivalent (2009 era)

Hard Drive:400 MB HD space

MacOS sistem gereksinimleri

Processor:2009 era Macbook Pro, Core2 Duo processor

Memory:6 GB RAM

Hard Drive:400 MB HD space

SteamOS Linux sistem gereksinimleri

OS: Ubuntu 18 or later

Processor: Intel Core2 Duo 2.4Ghz or Higher/ AMD 3Ghz or Higher

Memory: 6 GB RAM

Graphics: Nvidia 8600/ Radeon equivalent (2009 era)

Hard Drive: 500 MB HD space