Ödüllü fotoğraflar sergilenmeye başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödüllü fotoğraflar sergilenmeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - Haberler | Yerel

Ödüllü fotoğraflar sergilenmeye başladı Uluslararası fotoğraf yarışmasına katılan ödüllü eserler, Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulunda sergilenmeye başladı.

Ödüllü fotoğraflar sergilenmeye başladı

BURSA - Uluslararası fotoğraf yarışmasına katılan ödüllü eserler, Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulunda sergilenmeye başladı.

Uluslararası yarışmalara katılıp ödül alan 66 fotoğraf, Yenişehir Meslek Yüksekokulunda sergilenmeye başladı. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nazmi İşli, "66 fotoğrafın sergilendiği resim sergimizde bütün resimler ödüllüdür. Uluslararası yarışmalara katılıp ödül alan bu resimler iki hafta boyunca okulumuzda teşhir edilecek. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ödüllü fotoğraflar sergilenmeye başladı

Ödüllü fotoğraflar sergilenmeye başladı

Ödüllü fotoğraflar sergilenmeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title