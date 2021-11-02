-ÖDÜLLER BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NDAN 15 2021, 11: 02

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Dodurgalılar Derneği tarafından Dodurga Barajı'nda düzenlenen balık tutma etkinliğine katıldı.

32 katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar gün boyu balık tutmaya çalıştı. Tüm çabalara rağmen hiç balık yakalanamazken ödüller katılımcılar arasında çekilen kura ile belirlenen katılımcılara verildi. Ödül kazananlara kupa ve hediyelerini takdim eden Başkanımız Bakkalcıoğlu "Bu etkinliği inşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel ortamlarda yaparız. Sularımız bollaşır, gölümüz su seviyesi yüksek olur, bereketli olur inşallah. Etkinliğe katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. " dedi. Dodurgalılar Derneği Başkanı Mustafa Küplü de etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek "derneğimize ve etkinliğimize vermiş olduğunuz destek nedeni ile hepinize çok teşekkür ediyorum. Zorlu geçen pandemi sürecinde sizleri memnun edebildiysek ne mutlu bizlere" dedi. Etkinliğe Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Bozüyük Belediye Meclis üyeleri, dernek yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Dodurgalılar Derneği tarafından Dodurga Barajı'nda düzenlenen balık tutma etkinliğine katıldı.

32 katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar gün boyu balık tutmaya çalıştı. Tüm çabalara rağmen hiç balık yakalanamazken ödüller katılımcılar arasında çekilen kura ile belirlenen katılımcılara verildi. Ödül kazananlara kupa ve hediyelerini takdim eden Başkanımız Bakkalcıoğlu "Bu etkinliği inşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel ortamlarda yaparız. Sularımız bollaşır, gölümüz su seviyesi yüksek olur, bereketli olur inşallah. Etkinliğe katılan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. " dedi. Dodurgalılar Derneği Başkanı Mustafa Küplü de etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek "derneğimize ve etkinliğimize vermiş olduğunuz destek nedeni ile hepinize çok teşekkür ediyorum. Zorlu geçen pandemi sürecinde sizleri memnun edebildiysek ne mutlu bizlere" dedi. Etkinliğe Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Bozüyük Belediye Meclis üyeleri, dernek yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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