ODTÜ öğretim görevlisine uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğretim görevlisi Tanju Aksoy, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ve elde ettiği uyuşturucuyu sattığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara polisi, geçen yıl 30 Haziran'da, Çankaya'da Tanju Aksoy'un oturduğu eve baskın düzenledi. Evin teras katında 201 kök saksıya dikilmiş Hint keneviri, 210 gram koparılmış ve kurutulmuş Hint keneviri, 16 gram 'marihuana' diye adlandırılan uyuşturucu madde, 320 gram Hint keneviri tohumu, uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazi ile çeşitli uyuşturucu haplar ele geçirildi. Aksoy ile evde bulunan arkadaşı S.K. adlı kadın gözaltına alındı. Tanju Aksoy, sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, arkadaşı S.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.