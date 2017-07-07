ODTÜ'de Güvenlik Görevlisinin Kafa Attığı Kişi Deniz Baykal'ın Oğlu Çıktı

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde güvenlik görevlisinin kafa attığı kişi CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın oğlu çıktı.

Devrim Stadyumu'ndaki mezuniyet törenine ön lisans ve lisans mezunu toplam 2312 öğrenci geçiş yaptı. Tören, kortejin ardından Mustafa Kemal Atatürk ve eğitim şehitleri adına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

BAYKAL'IN OĞLU ÇIKTI

Bu sırada iddiaya göre mezuniyet alanına girmek isteyen öğrenci yakını güvenlik görevlileriyle tartıştı. Güvenlikçilerden biri hiç beklemediği anda öğrenci yakınına kafa attı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Kafa atılan kişinin ise CHP'nin eski lideri Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal olduğu ortaya çıktı. (Kaynak: Nurettin Kurt/Hürriyet)