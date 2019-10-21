21.10.2019 18:56

Ödemişli üreticiye alternatif ürün lavanta olacak

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Belediye tarafından üreticilere alternatif ürün olarak lavanta sunulması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Işıklı Mahallesi'ndeki yaklaşık 40 dönümlük arazide lavanta bahçesi oluşturmak üzere ilk fidanlar protokol üyeleri ve davetlilerin de katılımıyla dikildi. Söz konusu arazide sadece lavanta değil biberiye, kekik ve defne yetiştiriciliği de yapılacağı bildirildi.

Ödemiş Belediyesi, 'Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı' kapsamında, 'Ödemiş-Naturalya Tıbbi Aromatik Bitkiler İşleme ve Kurutma Tesisi Projesi' için bir süre önce İzmir Kalkınma Ajansı'na başvurdu. Ödemiş Belediyesi, bir yandan üreticilere alternatif ürünler sunmak için kolları sıvadı. Tıbbi ve aromatik bitkilerin alternatif olarak yaygınlaştırılmasını hedefleyen çalışmanın ilk adımı olarak Işık Mahallesi'nde Belediye'ye ait arazide lavanta fideleri dikildi. Etkinliğe, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Kadir Yıldız, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Botanik ve Ağaç Bilimci Aydın Dinçaslan, belediye meclisi üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve Işık Mahallesi sakinleri katılarak fideleri toprakla buluşturdu. Ödemiş Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Kadir Yıldız, çalışmayı bölge üreticisine örnek olma yönüyle değerlendirdiklerini belirtip, su sıkıntısının yaşandığı Işık Mahallesi'nde iklim ve toprak yapısına uygun tıbbi ve aromatik bitkileri tercih ettiklerini söyledi.

AGRO TURİZM ÖRNEĞİ

Botanik ve Ağaç Bilimci Aydın Dinçaslan ise Belediye'nin üreticiye örnek alternatif ürünler sunmasının agro turizmin de yolunu açacağını belirterek konuyla ilgili Fransa'dan örnekler paylaştı. Fransa'da lavanta yetiştirilen bölgelerde her şeyin lavanta renginde olduğunu ve ürünlerin de lavanta içerdiğine dikkati çekip, "Biz bunu bölgemize uyarlarsak burada lavanta bahçesinde fotoğraf çektirmek için gelen turistler burada işleri bittikten sonra o lavanta renklerine boyalı taş fırındaki ekmeği almalılar, lavantalı dondurmayı yemeliler ya da lavantalı keşkeği öğle yemeği yapmalılar. Bölge halkımız kazanırken, turistler de ayrılırken lavanta fidelerini alıp buradan gitmeliler" dedi.

Işık Mahallesi'nde belediyeye ait yaklaşık 40 dönümlük arazide sadece lavanta değil biberiye, kekik ve defne yetiştiriciliği yapılacağını da kaydeden Başkan Eriş, "Bizim arazimiz çok. Biz bu araziye bir şeyler dikelim para kazanalım fikrinden çok: bir şeyler yetiştirelim, örnek olalım istiyoruz. Üreticimize 'Bak bu alternatif ürünler de var' demek istedik" diye konuştu.

Kaynak: DHA