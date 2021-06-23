Ödemiş ve Kiraz'da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ödemiş ve Kiraz'da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Ödemiş ve Kiraz'da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde meydana gelen sağanak ve fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde meydana gelen sağanak ve fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına adeta hayatı felç etti. Etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, her iki ilçenin birçok noktasında ise ağaçlar devrildi. Ödemiş ilçesinde bulan bir binanın çatısındaki güneş enerjisi paneli de sokakta park halinde bulunan bir aracın üzerine düşerken ilçe merkezi, Kaymakçı ve Çaylı mahallelerinde meydana gelen hasarlar ile ilgili yetkililerce çalışma başlatıldığı öğrenildi.

FIRTINAYA PAZARDA YAKALANDILAR

Öte yandan, etkili olan fırtınaya Ödemiş halkı ve esnafı pazar yerinde yakalandı. Fırtına nedeniyle pazar yerinde kurulmuş çadırlar devrilirken, ürünler ise etrafa saçıldı. Her iki ilçede çok sayıda aracın zarar gördüğü ve hasar tespit çalışması yapıldığı, devrilen ağaçların bulunduğu yerden kaldırma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, vatandaşların fırtına nedeniyle yaşadığı zor anlar ise kameralara yansıdı.

(Abdulkadir Barış/ İHA)

Ödemiş ve Kiraz'da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Ödemiş ve Kiraz'da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti
Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti
15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı
15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Merve Dizdar Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Şenol Güneş Okay Yokuşlu Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ödemiş ve Kiraz'da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 23:07:37. #1.15#

title