Ödemiş'teki "terk edilmiş köy" salgın sürecinde tamamen ıssızlaştı İzmir'in Ödemiş ilçesinde, daha önce 70 hanesi, okulu ve camisi olan ancak kırdan kente göç nedeniyle nüfusu 5'e kadar düşen Lübbey Mahallesi'ne, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de etkisiyle artık kimseler gelmez oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, daha önce 70 hanesi, okulu ve camisi olan ancak kırdan kente göç nedeniyle nüfusu 5'e kadar düşen Lübbey Mahallesi'ne, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de etkisiyle artık kimseler gelmez oldu.

Ödemiş'e 18 kilometre uzaklıktaki köyde dış dünyayla bağlantıyı her gün Ödemiş'teki evine motosikletiyle gelip giden köyün kahvecisi Mehmet Güler sağlıyor.

Başka köylere ya da şehre göç nedeniyle 70 hanesinin yerinde yeller esen mahallenin kalan 5 sakininin yiyecek, ilaç, araç gibi ihtiyaçlarını ilçe merkezinden köye taşıyan Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimse uğramasa da her gün kahvede odun ateşinde çay demlemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Köyü, burada yaşayanlara yardımcı olmayı sevdiğini anlatan Güler, "Hiçbir maddi beklentim yok, insanlık vazifemi yerine getiriyorum." dedi.

Köyden Durmuş Yakut ise "Köyümüzde insan sayısı 5, kedi sayısı 15. Onlarla baş başa kaldık. Kimse de gelmeyince kedilerle birlikte hayatımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA