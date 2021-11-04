Ödemiş'te kilit parke taş seferberliği

İZMİR (Bültenler) - Eriş: "Birlikteliğin gücü ile 510 bin metrekare kilit parke taş kaplaması yapıldı"

Ödemiş Belediyesi'nin 2,5 yılda yaptığı kilit parke taş kaplama çalışması 290 bin metrekareyi aştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'nin güç birliği içerisinde 2,5 yılda kentte gerçekleştirdiği kilit parke taş kaplama çalışması 510 bin metrekareye ulaştı.

Ödemiş'in merkez ve kırsal mahallelerindeki yolların hem yaya hem de taşıt trafiği için daha konforlu hale getirilmesi, modern ve sağlıklı bir görünüm kazandırılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli olarak sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde 2,5 yılda Ödemiş'te gerçekleştirilen kilit parke taş çalışması 510 bin metrekareyi geride bıraktı.

Ödemiş Belediyesi, 2,5 yılda 290 bin 582 metrekare kilit parke taş kaplaması yaparken sokaklar ve kaldırımlar yenilendi. Bu çalışmalar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ödemiş Belediyesi'ne yaklaşık 30 bin metrekarelik kilit parke taş desteği sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de ihtiyaç duyulan merkez ve kırsal mahallelerde 2,5 yılda toplam 219 bin 508 metrekarelik kilit parke taş kaplaması gerçekleştirdi. Her iki belediyenin güç birliği ile Ödemiş'te yaklaşık 72 futbol sahası büyüklüğünde alan kilit parke taş ile kaplanarak sağlıklı ve modern bir görünüm kazandırıldı.

"Önceliğimiz sağlık ve okula ulaşım"

Kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak kilit parke taş çalışmalarının sürdüğünü belirten Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Kilit parke taş kaplama çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Kırsal mahallelerimizde yoğun bir çalışmamız oldu. İhtiyaç duyulan sokaklarımızda vatandaşlarımızın yazın toz kışın çamur sorunu yaşamamaları için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca özellikle kırsal mahallelerimizde sağlık yönüyle sıkıntı yaşayan vatandaşımız varsa hastaneye ulaşımı, çocuklarımızın okullarına kolay ve güvenli yoldan ulaşmaları bizim önceliğimiz oldu. Çalışmalarımızı buna göre planladık.

Turizm anlamında ulaşımın kolaylaşması için de İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte önemli çalışmalara imza attık. Bunun yanında her mahallemizde ihtiyaç duyulan her yerde hayatı kolaylaştırmak için sahadayız. İzmir Büyükşehir Belediyemizle güç birliği içerisinde 2,5 yılda 510 bin metrekareyi aşan bir kilit parke taş mesaimiz oldu. Bundan sonra da bu çalışmalarımız yine ihtiyaca göre artarak devam edecek.

Altyapı çalışmalarına göre planlama yapılıyor

Ödemiş kent merkezinde de mümkün olduğunca altyapı çalışmaları tamamlanmış olan bölgelerde çalıştık. Çünkü kaynaklarımızı tüm Ödemiş ailesi için en iyi şekilde, kalıcı çalışmalar ve yatırımlar için değerlendirmek durumundayız. Şu anda kentimizde İzmirgaz, İZSU, GDZ Elektrik ve Telekom'un kazı yaptığı noktalar var. Bu altyapı yatırımlarının tamamlanması sonrası onarım çalışmaları yapılıyor. Biz de yakından takipçisiyiz. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bu onarımlar Ödemiş Belediyesi ekiplerince yapılıyor. Altyapı çalışmaları sonrası elbette yenilenecek cadde ve sokaklarımız olacaktır. Planlamamızı İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde altyapı çalışmalarına uygun şekilde yapacağız.

Hem kent estetiği açısından hem de onarım kolaylığı ile 99 mahallemizde cadde ve sokaklarımıza modern ve sağlıklı bir görünüm kazandıracağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e destekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikteliğin gücü ile kazanan Ödemiş olacak" dedi.

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