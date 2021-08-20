Ödemiş'te incirin kültür tarihi üzerine söyleşi düzenlendi
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Ödemiş'te incirin kültür tarihi üzerine söyleşi düzenlendi

Ödemiş'te incirin kültür tarihi üzerine söyleşi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önde gelen tarım ürünlerinden olan incirin kültürel tarihine yönelik söyleşi düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önde gelen tarım ürünlerinden olan incirin kültürel tarihine yönelik söyleşi düzenlendi.

Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesinde gerçekleşen söyleşide konuşan Arkeolog Doç. Dr. Ahmet Uhri, zeytin, üzüm ve incirin Akdeniz kültürünü oluşturan en önemli ürünler olduğunu, dutgiller familyasından olan incirin arkeolojik kazılarda da görüldüğünü aktardı.

Hitit metinlerinde incirin bulunduğunu, 3 bin 900 yıllık bir mezarda bulunan betimlemelerde de incirin görüldüğünü aktaran Uhri, şöyle konuştu:

"Nar gibi bu bitkinin de büyülü niteliklerinin olduğuna dair bazı inanışların bulunduğunu ve örneğin Hitit ritüellerinde bu nedenle önemli olduğunu belirtmekte yarar var. Bunun nedeni içinde binlerce tohum barındırması, bereketlilik, doğurganlık ve dişi üreme organıyla eş tutulmasıdır. Hatta bazı geleneklerde cennette var olduğuna inanılan Bilgi Ağacı'nın elma değil incir ağacı olduğu belirtilmekte, Havva'nın Adem'e aslında elma değil incir yani kendi incirini sunduğu ve bu nedenle de cinsel organların incir yaprağı ile örtüldüğü iddia edilmektedir."

Gazeteci Yazar Nedim Atilla da incirin yakın dönem tarihi ve ticari yolculuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ödemiş'te incirin kültür tarihi üzerine söyleşi düzenlendi
Ödemiş'te incirin kültür tarihi üzerine söyleşi düzenlendi
Ödemiş'te incirin kültür tarihi üzerine söyleşi düzenlendi
Ödemiş'te incirin kültür tarihi üzerine söyleşi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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