Ödemiş'te ilk kurşunun 101. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi
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Ödemiş'te ilk kurşunun 101. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde işgal güçlerine karşı ilk kurşunun atılmasının 101'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

07.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:22

İzmir'in Ödemiş ilçesinde işgal güçlerine karşı ilk kurşunun atılmasının 101'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlk Kurşun Mahallesinde bulunan İlk Kurşun Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, burada yaptığı konuşmada yiğit ordunun, kahraman Efelerin 101 yıl önce işgalci güçlere karşı organize olarak Hacı İlyas Köyünde mücadele başlattığını ifade etti.

Ödemiş'te halkın kendiliğinden direnişe karar vererek bir irade ortaya koyduğunu dile getiren Eriş, "Hacı İlyas Köyünde yeni ismiyle İlk Kurşun'da emperyalist düşmana ilk kurşun sıkılarak Kuvayi Milliye'nin ilk vuruşması yapıldı. Bu hareketle Ödemişliler bu işgale boyun eğmeyeceklerini açıkça ortaya koymuşlardı." diye konuştu.

Ödemiş İlkkurşun Efeleri Anma ve Yaşatma Derneği Başkanı Orhan Canbak bu yılki töreni pandemi süreci nedeniyle buruk bir şekilde kutladıklarını ifade ederek, "Buranın bizler için çok büyük anısı var. Bundan 101 yıl önce Kuvayi Milliye burada efeler ve halkın destekleriyle burada düşmana karşı bir zafer kazanılmıştır. Bu törenler 101 yıldır bu anıt önünde devamlı şekilde kutlanmaktadır." dedi.

Tören sonunda İlk Kurşun Anıtı önünde Ödemiş Belediyesi spor Atletleri Nurettin Zafer ve İsa Gündüz farkındalık yaratmak için Ödemiş'ten İlkkurşun anıtına kadar koştu.

Törene Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Efekan Güleç, Ödemiş Emniyet Müdürü Mümin Sevgen ve İlkkurşun Mahallesi sakinleri katıldı.

Ödemiş'te ilk kurşunun 101. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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