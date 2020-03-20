Ödemiş'te bir mahalle atık sulara tepki gösterdi, yardım istedi
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Kaymakçı, Ödemiş, İzmir, Güncel

Ödemiş'te bir mahalle atık sulara tepki gösterdi, yardım istedi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki en büyük mahallelerinden Kaymakçı'da yaşayan vatandaşlar, atık sulardan dert yakındı.

20.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:22
Ödemiş'te bir mahalle atık sulara tepki gösterdi, yardım istedi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki en büyük mahallelerinden Kaymakçı'da yaşayan vatandaşlar, atık sulardan dert yakındı. Atık suların Küçükmenderes nehrine aktığını, yoğun kokudan dolayı sıkıntı yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Her gün korona virüsü haberleri izliyoruz. Bize ellerimizi yıkamamızı ve pislikten uzak durmamızı tavsiye ediyorlar. Yanı başımızda pis sular akarken biz bunu nasıl başaralım" dedi.

Kaymakçı, Çaylı, Ertuğrul ve Kurucuova gibi çevredeki mahallelerin atık sularının yıllardır arıtma yapılmadan Küçükmenderes nehrine aktığını belirten Kaymakçı Mahallesi Muhtarı Şakir Balcılar, cezaevinin atık sularının da Küçükmenderes'i besleyen Eselli Çayı'na döküldüğünü ifade etti. 4 yıldan bu yana konuyla ilgili girişimler yaptıklarını belirten Balcılar, atık suların mahallede ciddi anlamda çevre kirliliğine yol açtığını söyledi. Muhtar Balcılar, "Atık sular, yaklaşık 5 kilometrelik çay yatağından Küçükmenderes nehrine akıyor. Çözüm bulunması için çalmadığımız kapı kalmadı; ama ne yazık ki sesimize kulak veren olmadı. Eğer bu işe kısa vadede çözüm bulunmazsa çareyi eylem yapmakta arayacağız" dedi.

"Evlerinde pis kokudan ve sinekten oturamıyorlar"

Kaymakçı Mahallesi Muhtarı Şakir Balcılar, konuyu her fırsatta ve zeminde dile getirdiklerini belirterek, "4 yıldır uğraşıyorum. Atık sular, maalesef birçok yurttaşımızın evlerinin dibinden pis kokularla çevreyi kirleterek Küçük Menderes nehrine dökülmektedir. Derdimizi her yerde anlatıyoruz ama bir türlü çözüm bulunamıyor. Valiliğe, büyükşehire ve ilçe belediyemize konuyla ilgili defalarca bildirimde bulunduk ama sonuç yok. Vatandaşlarımız, evlerinde pis kokudan ve sinekten oturamıyorlar. Buna acil çözüm bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şakir Balcılar, şöyle devam etti:

"Burada her taraf bezelye, salatalık, bakla tarlası. İnsanlar buraya geldikleri zaman kokudan rahatsız oluyorlar ve bu da hep kavga çıkmasına sebep oluyor. Ben de bunu dile getirmekten bıktım. Her kurum başkasının üstüne atıyor."

Mahalle sakinleri de kokudan rahatsız olduklarını ifade ederek, "Misafirlerimiz gelemiyorlar. Çocuklarımız oynayamıyor. Kokudan ve sivrisineklerden özellikle yazın burada duramıyoruz. Televizyonlarda her gün korona virüsü haberleri izliyoruz. Bize ellerimizi yıkamamızı ve pislikten uzak durmamızı tavsiye ediyorlar. Yanı başımızda pis sular akarken biz bunu nasıl başaralım? Sağlığımız tehdit altında" diye konuştu.

Proje hazırlanıyor

Bir başka vatandaş Özdemir Dursun da Küçükmenderes nehrinin bu pis su atığı ile kirlendiğini belirterek, "Küçük Menderes, çocukluğumuzda yaz kış tertemiz akar biz de buradan balık tutardık. Şimdi, dere yataklarının suyunu Beydağ Barajı tutuyor. Derede ise çevre mahallelerin atık suları akıyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Koordinatörü Hikmet Güriş, Kaymakçı ve çevresindeki mahallelerin altyapı ve atık su sorununun çözülmesi için bir proje hazırlandığını ve muhtemelen 2020 sonu ile 2021 başında ihaleye çıkılacağını söyledi. Güriş, projelerin bakanlık onayında olduğunu belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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