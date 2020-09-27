Ödemiş'te "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi
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Ödemiş'te "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi

27.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:02
Ödemiş'te

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Bozdağ Mahallesi'nde bir araya gelen doğa severler 6 kilometre yürüdü.

Ödemiş Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Cebeci, AA muhabirine, Efeler Yolu'nda doğa ile iç içe bir yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında böyle organizasyon yaptıklarını aktaran Cebeci, etkinliğin bölgenin tanıtımına katkıda bulunmasını da istediklerini söyledi.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özkaya, İzmir'den başlayarak Bozdağlar ile Aydın Dağları'nı yaylalardan birbirine bağlayan ve Meryem Ana'da sonlanan Efeler Yolu rotasının uluslararası turizm açısından çok cazip bir alternatif oluşturacağını düşündüklerini belirtti.

Ödemiş Kent Konseyi ve Efe Dağcılık Spor Kulübü Başkanı Mehmet Taşlı, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, bölgenin tanıtılmasına katkı sunmak istediklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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