Ödemiş'te 2. Ayakkabı Festivali başladı
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Ödemiş'te 2. Ayakkabı Festivali başladı

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te 2. Ayakkabı Festivali başladı

Ödemiş'te bu yıl ikincisi düzenlenen Ayakkabı Festivalinde binlerce çeşit ayakkabı, indirim fırsatlarıyla ilçe halkına sunuldu.

Ödemiş'te bu yıl ikincisi düzenlenen Ayakkabı Festivalinde binlerce çeşit ayakkabı, indirim fırsatlarıyla ilçe halkına sunuldu.

Hükümet Meydanı arkasında, Ödemiş Ayakkabıcılar Odası ve İlçe Belediyesinin desteğiyle düzenlenen festivalde 20 firma stant açtı.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, açılış törenindeki konuşmasında ayakkabı üretim merkezi konumundaki ilçenin son yıllarda başarılı bir kooperatifçilik girişimine ev sahipliği yaptığını, bir araya gelen esnafın ihracata başladığını ifade etti.

Halk Eğitim Merkezinde sayacılık kurslarının da başladığını kaydeden Eriş, belediye olarak ayakkabıcılık sektörünü geliştirmeyi görev edindiklerini kaydetti.

Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy, salgın şartları nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek olmak üzere düzenlenen festivalin 9 Nisan'a kadar açık kalacağını ifade etti.

Açılışa Kaymakam Fatih Aksoy ve ilçe protokolü de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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