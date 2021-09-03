Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
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Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Meydanı önündeki törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrası kurtuluşu simgeleyen üç pare top atışı yapıldı.

Eriş, daha sonra yaptığı konuşmada Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından zeybek ve efe gösterileri gerçekleşti.

Etkinlikte ayrıca ressam Mustafa Ali Kasap'ın eserlerinden oluşan "Ödemişli Efelerle Kurtuluşa" adlı resim sergisinin açılışı yapıldı.

Törene, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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