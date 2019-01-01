Ödemiş Belediye Başkanı Badem, 5 Yılını Değerlendirdi

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, görev süresi boyunca yaptıklarını değerlendirdi.

Belediye binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Badem, burada yaptığı konuşmada, görev yaptığı 5 yıl hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ödemiş Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sona gelindiğini aktaran Badem, OSB'yle ilçenin Ege Bölgesi'nde parlayan bir yıldız haline geldiğini dile getirdi.

Sadece ekonomik değil sosyal alanlarda da hizmet verdiklerini ifade eden Badem, şunları kaydetti:

"Ödemiş'e bağlı Günlüce Mahallesi'nde 73 bin 780 metrekare alanda, 800 metre uzunluğunda koşu

pisti olan, 318 koltuklu tribün, 541 metrekare kullanım alanına sahip Geleneksel Ata Sporlar alanı oluşturduk. Ayrıca Ödemiş'te bir

ilk olan kadınlarımızın bir araya

gelebileceği Kadın Yaşam Merkezi'ni hizmete sokuyoruz.

Ödemiş'in yine en büyük sorunlarından olan hava kirliliği sorunu Sayın Binali Yıldırım'ın da desteği ile 2016'nın Kasım

ayında başlatılan doğal gaz projesiyle biraz önlemiş olduk. Acısıyla tatlısıyla bir dönemi artık bitirmek üzereyiz. Hayata geçirmiş olduğumuz bir çok projeler ve eserler var. Yaptığımız her şey Ödemiş

içindi. Amacımız her zaman kentimizde yaşayan insanlarımızın refah ve yaşam kalitesini yükseltmekti. Bunu da yaptığımız projelerle başardığımıza inanıyorum."

Kaynak: AA