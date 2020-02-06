06.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:02

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Oda Orkestrası'na seçmeler başlıyor. Engin Şen şefliğindeki Oda Orkestrası'na, 11-50 yaş arası keman, trompet, viyolonsel, kontrbas, flüt, klarnet, trombon, vurmalı çalgılar alanlarındaki seçmeler 23 Şubat Pazar günü yapılacak. 20 Şubat Perşembe gününe kadar başvuruların alınacağı için 0262 322 18 74 numaralı telefondan detaylı bilgi edinilebilecek. Başvurular www.kocaeli.bel.tr web sitesinden yapılabilecek.

BATI SANAT MÜZİĞİ ESERLERİ

Batı Sanat Müziği eğitiminin tamamlayıcısı olarak 2017 yılında kurulan Oda Orkestrası, Kocaeli'nin kardeş şehri Almanya'nın Kasel şehrinden gelen dünyanın birçok şehrinde çocuklarla çalışmalar yapan Kompozitör Ulli Goethe ile aynı yıl konser gerçekleştirdi. Büyükşehir Konservatuvar Oda Orkestrası Engin Şen'in şefliğinde batı sanat müziği düzenlemeleri ağırlıklı bir repertuvar ile çalışan orkestra bünyesine katacağı yeni üyeler ile büyümeyi hedefliyor.

Kaynak: Bültenler