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Ocak 2022 Dünya Gündemi

Ocak 2022 Dünya Gündemi
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının Fransa'ya geçmesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı ile NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı ocak ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının Fransa'ya geçmesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı ile NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı ocak ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Ocak ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Ocak

AB dönem başkanlığı Fransa'ya geçecek.

3 Ocak

Avusturya'nın başkenti Viyana'da süren İran nükleer anlaşması görüşmelerine ilişkin taraflar verilen aranın ardından bir araya gelecek.

4 Ocak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük petrol üretim kesintisini görüşmek üzere çevrim içi toplanacak.

7 Ocak

Ortodoks Hristiyanlar, Noel'i kutlayacak.

9 Ocak

Afrika Uluslar Kupası finalleri Kamerun'da başlayacak

12 Ocak

Brüksel'de NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı düzenlenecek.

Fransa'nın Brest kentinde AB savunma bakanlarının iki günlük gayri resmi toplantısı başlayacak.

13 Ocak

Fransa'nın Brest kentinde iki gün sürecek AB dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısı düzenlenecek.

17 Ocak

Fransa'nın Strazburg kentinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplanacak.

19 Ocak

Balkanlar'da Ortodokslar, Epifani Bayramı'nı kutlayacak.

23 Ocak

Senegal'de yerel seçimler yapılacak.

24 Ocak

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

25 Ocak

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi Toplantısı yapılacak.

Bakan Çavuşoğlu: '(Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı) Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor'

Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı) Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri

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