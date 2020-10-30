Objektif kelimesi ne demek? Objektif nedir? Objektif TDK anlamı nedir?
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Objektif kelimesi ne demek? Objektif nedir? Objektif TDK anlamı nedir?

30.10.2020 10:36 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:40
Objektif kelimesi ne demek? Objektif nedir? Objektif TDK anlamı nedir?

Objektif kelimesi son zamanlarda sık kullanılan bir kelime olmuştur. Bu kelimenin anlamını doğru şekilde kavramak, kelimeyi doğru şekilde kullanmamızı sağlar. Objektif kelimesi farklı dillerden kendi dilimize geçmiş bir kelimedir. Peki nedir? TDK anlamı nedir?

Objektif kelimesinin iki anlamı vardır. İlk anlamı tarafsızlıktır. İkinci anlamı ise dürbün veya mikroskoptur. Son zamanlarda sıklıkla kullanılan bir kelime olmuştur. Peki objektif kelimesi ne anlama gelmektedir? TDK anlamı nedir?

OBJEKTİF NEDİR?

Objektif kelimesinin ilk anlamı tarafsızlık, nesnellik ve sübjektif karşıtıdır. İkinci anlamı ise mercek anlamına gelmektedir. Objektif kelimesi Latince nesne kelimesinden türetilmiştir.

Objektifliğin kısaca anlamı tarafsızlık demektir. Buna nesnellik de diyebiliriz. Nesnel yani objektif düşünce tarzı ne olursa olsun her konudatarafsız bakabilmek ve kalabilmektir. Herhangi bir ortamda veya tartışma konusu oluştuğunda kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür düşüncesini söyleyebilmektir. Objektif olmak zordur. Her zaman ve her yerde doğruyu söylemek irade ister. Çünkü karşımızdaki insanın duygu ve düşüncelerini de düşünmemiz gerekir. Karşımızdaki insanı incitmeden doğruyu söylememiz gerekmektedir.

OBJEKTİF İKİNCİ ANLAMI NEDİR?

Duygu ve düşüncelerimi katmadan, eş, dost veya akrabaların etkisinde kalmadan tarafsız olarak olaylara bakabilme ve kendi özgün düşünceni söyleyebilmedir.

Objektifin diğer bir anlamı ise fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün vb. optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine aktaran mercek veya mercek sistemidir.

OBJEKTİF TDK ANLAMI NEDİR?

Objektif kelimesi ne demek? Objektif nedir? Objektif TDK anlamı nedir?

Objektif TDK ilk anlamı nesnel ve subjektif karşıtı demektir.

"Bunu ben objektif bir haber diye yazıyorum." Nazım Hikmet

Objektif kelimesi ne demek? Objektif nedir? Objektif TDK anlamı nedir?

Objektif ikinci anlamı ise fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün vb. optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine aktaran mercek veya mercek sistemi olarak açıklanmıştır.

"Fotoğrafta, annemle babamın objektife bakışlarından, onu kendilerine çeviren kimseden hoşlandıkları anlaşılıyor."Adalet Ağaoğlu

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