Objektif kelimesi ne demek? Objektif nedir? Objektif TDK anlamı nedir?

OBJEKTİF NEDİR?

Objektif kelimesinin ilk anlamı tarafsızlık, nesnellik ve sübjektif karşıtıdır. İkinci anlamı ise mercek anlamına gelmektedir. Objektif kelimesi Latince nesne kelimesinden türetilmiştir.

Objektifliğin kısaca anlamı tarafsızlık demektir. Buna nesnellik de diyebiliriz. Nesnel yani objektif düşünce tarzı ne olursa olsun her konudatarafsız bakabilmek ve kalabilmektir. Herhangi bir ortamda veya tartışma konusu oluştuğunda kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür düşüncesini söyleyebilmektir. Objektif olmak zordur. Her zaman ve her yerde doğruyu söylemek irade ister. Çünkü karşımızdaki insanın duygu ve düşüncelerini de düşünmemiz gerekir. Karşımızdaki insanı incitmeden doğruyu söylememiz gerekmektedir.

OBJEKTİF İKİNCİ ANLAMI NEDİR?

Objektifin diğer bir anlamı ise fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün vb. optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine aktaran mercek veya mercek sistemidir.

OBJEKTİF TDK ANLAMI NEDİR?

"Bunu ben objektif bir haber diye yazıyorum." Nazım Hikmet

Objektif ikinci anlamı ise fotoğraf makinesi, mikroskop, dürbün vb. optik aletlerde cisimlerden gelen ışınları alıp ekran üzerine aktaran mercek veya mercek sistemi olarak açıklanmıştır.

"Fotoğrafta, annemle babamın objektife bakışlarından, onu kendilerine çeviren kimseden hoşlandıkları anlaşılıyor."Adalet Ağaoğlu