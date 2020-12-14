Obama, Uzaylılarla İlgili Soruya "Söyleyemem" Cevabı Verdi
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Obama, Uzaylılarla İlgili Soruya "Söyleyemem" Cevabı Verdi

14.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:45
Obama, Uzaylılarla İlgili Soruya

Donald Trump'tan önceki ABD Başkanı Barack Obama yeni kitabının tanıtımı için ünlü televizyon showman'i Stephen Colbert'in programına katıldı.

Donald Trump'tan önceki ABD Başkanı Barack Obama yeni kitabının tanıtımı için ünlü televizyon showman'i Stephen Colbert'in programına katıldı.

Eğlence programının sunucusu konuyu uzaylılara getirdiğinde Obama'dan beklenmedik bir cevap geldi.

Colbert, sözü Obama'ya başkanlığı sırasında güvenlik güçlerine UFO'larla ilgili bir soru sorup sormadığına getirdiğinde dananın kuyruğu kopuyor.

İşte o sohbet:

"ELİNİZİ AÇIK ETTİNİZ"

Colbert: "UFO'lar! Onlarla ilgili soru sordunuz mu?"

Obama: "Kesinlikle sordum tabi."

C: "Ve?"

O: "Size söyleyemem. Pardon."

İşte bu noktada Colbert sıkıştırmaya devam ediyor:

"Tamam, ben bu cevabı 'Evet' diye alıyorum. Çünkü yoksa, yok derdiniz. Elinizi açık ettiniz, sizi iyi bir poker oyuncusu sanırdım."

Kahkahalara boğulan Obama "Nasıl istiyorsanız öyle düşünün" dedi.

TV programında geçen bu kısa diyalog, sosyal medyayı salladı.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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