O Trabzon'un en yaşlı annesi
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O Trabzon'un en yaşlı annesi

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ÖZCAN - Haberler | Yaşam

O Trabzon'un en yaşlı annesi 106 yaşında 5 çocuk annesi 60 torun sahibi Ayşe Üçüncü uzun yaşamanın sırrını az yemeye bağlıyor Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Düzköy Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi 60 torun sahibi 106 yaşındaki Trabzon'un en yaşlı annesi Ayşe Üçüncü, uzun yaşamanın...

O Trabzon'un en yaşlı annesi

106 yaşında 5 çocuk annesi 60 torun sahibi Ayşe Üçüncü uzun yaşamanın sırrını az yemeye bağlıyor

TRABZON - Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Düzköy Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi 60 torun sahibi 106 yaşındaki Trabzon'un en yaşlı annesi Ayşe Üçüncü, uzun yaşamanın sırrını az yemeye bağlıyor. Hayatında 'Anneler Günü nedir?' hiç bilmediğini belirten Üçüncü'yü evlatları yöresel yemeklerle besliyor ve bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Annesinin genelde sofradan karnını doyurmadan kalktığını belirten Hasan Üçüncü, babası Muhammet Üçüncü'nün 20 yıl önce 106 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek annesinin hep yöresel yemeklerle beslendiğini söyledi.

Annesinin pek yemek sevmediğini kaydeden Hasan Üçüncü, "Annem 106 yaşında ancak nüfusa kaç yılında kaydolduğunu bilmiyoruz. Resmiyette 1915 doğumlu. Annem genelde yemek yemeyi sevmez. Gençliğinden beri hiç bir zaman sofrada aşırı şekilde karnını doyurup kalkmaz. Genelde mahalli yemekleri yiyor. Süt, yoğurt, lahana, patates yer gençliğinde bunları yiyip içmiş. Gençliğinde çok az yemek yedi ve doğal beslendi. 4 kız, 1 erkek kardeşiz bir tanesi rahmetli oldu. Torun sayısı 60 civarı. Annem doktora ilk kez 20 yıl önce yüksek tansiyon nedeniyle gitti. Şu anda kalp yetmezliği nedeniyle ilaç kullanıyor. İki üç yıl önce yaylaya çıkmıştı. Kardeşler olarak sıralı şekilde bakmaya çalışıyoruz. Babam Muhammet Üçüncü 2 bin yılında 106 yaşında vefat etti" dedi.

Kızı Hacer Birinci ise annesinin hiç Anneler Günü kutlayamadığını belirterek "Annem hiç anneler günü kutlamadı. Benim de üç çocuğum var. Duygularım iyi değil çocuklarım Ankara, İstanbul'da, yanımda kimse yok. Pandemi dolayısıyla gelemiyorlar. Bizim için her gün Anneler Günü. Annemiz hep yanımızda" diye konuştu.

O Trabzon'un en yaşlı annesi
O Trabzon'un en yaşlı annesi
O Trabzon'un en yaşlı annesi
O Trabzon'un en yaşlı annesi
O Trabzon'un en yaşlı annesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ÖZCAN

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