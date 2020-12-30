O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Aleyna Tilki de konuk oldu. Peki, Aleyna Tilki kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Aleyna Tilki kimdir?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de Aleyna Tilki. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUĞU ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Mart 2000

Kaç yaşında: 20 yıl yaşında

Nereli: Konya

Boy: 1,75 m

Aleyna Tilki 28 Mart 2000'de, Konya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına devam eden Aleyna Tilki, lise öğrencisidir.

İlk olarak ismini Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında Gesi Bağları'nı söyleyerek duyurdu. Performansının sosyal medyada hızla yayılmasıyla, albüm çalışmalarına başladı.

Ağustos 2016'da ""Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak popüler hale geldi.

Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nda 2 numaraya kadar yükseldi.

Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle vatandaşların tepkisini çekti. Kasım 2016'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı. Olayda sanatçıyı dinlemeye gelen 6 kişi yaralandı.

Son dönemde başarılı çıkışını sürdüren Aleyna Tilki, bir Yıldız Tilbe eseri olan "Yalnız Çiçek" şarkısını yeniden yorumladı. Şarkının orijinali Youtube'da 574.501 kez izlenirken,

Aleyna Tilki'nin yorumladığı versiyonu sadece iki ayda 125.348.892 kez izlendi.

Single'lar

"Cevapsız Çınlama" (2016)

"Sen Olsan Bari" (2017) -

Ödülleri ve adaylıkları

2016 Radyo Aydın Müzik Ödülleri Yılın Düeti "Cevapsız Çınlama" Kazandı

2017 Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Aleyna Tilki Adaylık

En İyi Klip "Sen Olsan Bari" Adaylık

Yılın Şarkısı Adaylık