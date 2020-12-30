O Ses Türkiye Yılbaşı Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli?
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O Ses Türkiye Yılbaşı Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli?

30.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:30
O Ses Türkiye Yılbaşı Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye Yılbaşı Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır? Nazlı Çelik hayatı ve biyografisi nedir?

O Ses Türkiye Yılbaşı Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır? Nazlı Çelik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NAZLI ÇELİK KİMDİR?

Ayşe Nazlı Çelik (d. 1977, İstanbul), Türk haber sunucusu. Doğuş Holding'in yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik'in kızıdır.

1977 senesinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. 1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü.

2005 yılında Erdoğan Aktaş'la beraber Kenan Işık döneminde Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor. 2008 yılında Uğur Dündar Star Haber'i sunduğu kısa zamanlarda muhabirlik yapmıştır. Ardından Murat Çelik Star TV'den ayrıldıktan sonra muhabirliği bıraktı ve Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında Uğur Dündar Star Haber'i bıraktıktan sonra hafta içi haberciliğine geri döndü.

2014 yılında güvenlik güçlerine taş atarken çekilen görüntüleriyle görüntülenen HDP milletvekili Aysel Tuğluk'u eleştirmiştir.16 Mart 2016 tarihinde Mardin, Nusaybin'e gitti. Olayları yaşayarak anlattı. Bu olayların ardından Nisan'ın başında Hakkari, Yüksekova'ya gitti. O bölgede yaşananları da haber yaptı.

Yine Nazlı Çelik'e Hakkari Yüksekova'da ki haberinden sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan tepki göstermiş, Zeydan, Çelik'e "Kan üzerinden reyting" suçlamasında bulunmuş, Çelik, bu suçlamalara "Bu görüntüdeki yer, Hollywood'da film seti değil. Asker ve polisler de figuran değil. Çevredeki binaların üzerindeki delikler de matkap deliği değil. Onlarca şehidin verildiği, pek çok teröristin öldürüldüğü Yüksekova'nın ta kendisi." diyerek cevap vermiştir.

O Ses Türkiye Yılbaşı Nazlı Çelik kimdir? Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli?

ÖZEL HAYATI

1999 yılında Burak Öztarhan ile evlendi ve 2012 yılında boşandı. Ardından 14 Şubat 2015 tarihinde Serdar Bilgili ile Madrid'de evlenmiş 6 ay sonra boşanmıştır.

TELEVİZYON

Çalıştığı TV kanalları

1999-2005: NTV

2005-: Star TV

PROGRAMLARI

1999: Seçim 1999 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

1999-2005: NTV Haber (NTV)

2002: Seçim 2002 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

2004: Seçim 2004 (NTV) (Erdoğan Aktaş ve Bahar Feyzan ile birlikte)

2005-2006: Nazlı Öztarhan ile Gece Haberleri (Star TV)

2006: Kırmızı Koltuk (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

2006-2008: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

2007: Türkiye'nin Seçimi 2007 (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

2008-2011: Haftasonu Haberleri (Star TV)

2011-halen: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

2014: Nazlı Çelik ile Star'da Seçim 2014 (Star TV)

ÖDÜLLERİ

Altın Kelebek, En iyi Sunucu Ödülü, 2014

Haliç Üniversitesi, Yılın En iyi Haber Programı, 2015

Marmara Üniversitesi, Yılın En İyi Anchorwomeni Ödülü, 2015

Altın Kelebek, En İyi Kadın Haber Sunucusu Ödülü, 2016

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