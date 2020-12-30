O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Miray Daner de konuk oldu. Peki, Miray Daner kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı özel konuğu Miray Daner kimdir?