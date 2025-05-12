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O Ses Türkiye Mert kimdir? Görme engelli Mert Özer kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

O Ses Türkiye Mert kimdir? Görme engelli Mert Özer kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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O Ses Türkiye 2025'te büyük finalde yarışmacılar, son kez sahne performanslarını sergiledi. Peki, O Ses Türkiye Mert kimdir? Mert Özer kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2025 final heyecanı yaşandı. Aylarca süren kıyasıya rekabette sona gelindi. O Ses Türkiye'de finale kalan isimler, son kez şarkılarını seslendirdi. O Ses Türkiye Mert kimdir? Mert Özer kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

O SES TÜRKİYE MERT KİMDİR?

Mert Özer 18 yaşında Lise öğrencisidir.

Lise son sınıf öğrencisi olan Mert görme engelli olmasına rağmen sahnede müthiş bir duruş ve güçlü bir ses performansı sergilemesidir.

Mert, kendisini bu sözlerle anlattı:

''Adım Mert Özer, 18 yaşındayım, lise son sınıftayım. 5-6 yaşımdan itibaren müzikle ilgileniyorum. Müzik okullarında okumaya çalıştım ama belli kaynaklardan dolayı sorun yaşadım devam edemedim. ABD'de Berkeley okulunu bursla kazandım. Küçüklüğümden beri O Sesi izliyorum. 4 Türkçe ve 2 yabancı şarkı seçmiştim. Dördünüzün dönmesinden dolayı çok şaşırdım, çok heyecanlıyım. Seçimimi spontane olarak yapmak istedim. Biliyordum seçmenin zor olacağını ama dördünüz birden dönünce iyice zor oldu. Ben çok heyecanlıyım'''

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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