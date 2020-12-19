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O Ses Türkiye hayranlarına müjde

19.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:31
O Ses Türkiye hayranlarına müjde

Ekim ayında yayına girmesi beklenen ancak MasterChef Türkiye'nin reyting oranlarının yüksek olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen O Ses Türkiye'nin ekrana geleceği tarih belli oldu

Sevilen yarışmanın yılbaşı akşamı izleyici ile buluşacağı iddia edildi.& ;Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği O Ses Türkiye'nin jüri koltuğuna Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve yeniden kadroya dahil olan Ebru Gündeş'in oturacağı konuşuluyor.

ÜNLÜ İSİMLER YARIŞACAK

Özel olarak gerçekleşecek yılbaşı yayınında ünlü isimlerin yarışması bekleniyor.

Kaynak: Snob Magazin

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