O Ses Türkiye hayranlarına müjde
19.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:31
Ekim ayında yayına girmesi beklenen ancak MasterChef Türkiye'nin reyting oranlarının yüksek olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen O Ses Türkiye'nin ekrana geleceği tarih belli oldu
Sevilen yarışmanın yılbaşı akşamı izleyici ile buluşacağı iddia edildi.& ;Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği O Ses Türkiye'nin jüri koltuğuna Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve yeniden kadroya dahil olan Ebru Gündeş'in oturacağı konuşuluyor.
ÜNLÜ İSİMLER YARIŞACAK
Özel olarak gerçekleşecek yılbaşı yayınında ünlü isimlerin yarışması bekleniyor.
Kaynak: Snob Magazin