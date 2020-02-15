15.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:36

Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Seda Sayan ve Hadise'nin jüri koltuğunda oturduğu, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler finale çıkan isimler hakkında araştırma yaparken O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren Dörter kimdir? O Ses Türkiye Biran Ceren Dörter kaç yaşında, nereli sorularının yanıtlarını aradı.

BİRAN CEREN DÖRTER KİMİN TAKIMINDA?

O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren, Hadise'nin takımında yarışıyor.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTİ BİRAN CEREN DÖRTER KİMDİR?

Biran Ceren Dörter, 30 yaşında ve yarışmaya Antalya'dan katılıyor. Yaklaşık 10 senedir müzisyenlik yapıyormuş. Biran Ceren, 9 sene önce O Ses Türkiye ilk sezonuna katılmış fakat dönen olmamış. 2 yaşında bir oğlu olduğunu söyleyen yarışmacı, O Ses Türkiye'ye de onun için katılmış.Kör seçmelerde "Shallow" adlı şarkıyı seslendiren başarılı yarışmacı, Hadise, Murat Boz ve Beyaz'ı döndürmeyi başardı.

Yoluna Hadise ile devam eden sonraki turda Şahin Çelik ile düello yaptı. "Havana" şarkısını söyleyen ikili arasından Hadise'nin sonraki tura geçirdiği yarışmacı oldu.

Çarpraz düellolarda ise Biran Ceren Dörter'nın rakibi Anastasia Velioğlu ve Meral Büşra Nur oldu. Bu turda "Yağmurlar" şarkısı ile sahne alan Biran Ceren Dörter, çeyrek finale yükselmeyi başardı.Çeyrek finalde Biran Ceren Dörter'ın rakibi Seda Sayan'ın takımından Yağmur Arslan oldu. Bu turda yüzde 60oy alan Biran Ceren Dörter yarı finale yükseldi.