O Ses Türkiye'den Gökçe Bahadır geçti! Sesinden çok derin yırtmacı konuşuldu

1 Aralık Cuma akşamı TV8'de ekranlarında yayınlanan O Ses Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler sahnedeydi. Jüriyi adeta büyüleyen Gökçe Bahadır ise çok sayıda övgü aldı. Hem sesi hem kıyafetiyle dikkat çekti.

JÜRİYİ MEST ETTİ

Son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Gökçe Bahadır, O Ses Yılbaşı'nda Sertab Erener'in Rüya isimli parçasını seslendirdi. Performansıyla hem jüriyi hem de seyircileri mest eden Bahadır, daha sonra jüri üyesi Ebru Gündeş ile düet yaptı.

EBRU GÜNDEŞ'İ SEÇTİ

Jüri koltuğunda Oğuzhan Koç, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in oturduğu programda Gökçe Bahadır sesiyle başta jüri üyeleri olmak üzere ekran başındaki herkesi etkiledi. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Ebru Gündeş'i seçti.

"SENDE BİR ZUHAL OLCAY ASALETİ VAR"

"Gökçe Bahadır, programda Sertab Erener'in Rüya isimli parçasını seslendirdi. Performansıyla hem jüriyi hem de seyircileri mest etti. Özellikle Beyazıt Öztürk, Bahadır için "Sende bir Zuhal Olcay asaleti var" yorumunda bulundu.

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