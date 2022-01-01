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O Ses Türkiye'den Gökçe Bahadır geçti! Sesinden çok derin yırtmacı konuşuldu

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

O Ses Türkiye yılbaşı programına katılan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır hem güzelliği hem sesiyle geceye damga vurdu. Derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıkan Bahadır, Sertab Erener'in Rüya şarkısını seslendirdi.

1 Aralık Cuma akşamı TV8'de ekranlarında yayınlanan O Ses Yılbaşı Özel programında birbirinden ünlü isimler sahnedeydi. Jüriyi adeta büyüleyen Gökçe Bahadır ise çok sayıda övgü aldı. Hem sesi hem kıyafetiyle dikkat çekti.

Son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Gökçe Bahadır, O Ses Yılbaşı'nda Sertab Erener'in Rüya isimli parçasını seslendirdi. Performansıyla hem jüriyi hem de seyircileri mest eden Bahadır, daha sonra jüri üyesi Ebru Gündeş ile düet yaptı.

O Ses Türkiye'den bir Gökçe Bahadır geçti! Sesinden çok derin yırtmacı konuşuldu

Jüri koltuğunda Oğuzhan Koç, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in oturduğu programda Gökçe Bahadır sesiyle başta jüri üyeleri olmak üzere ekran başındaki herkesi etkiledi. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Ebru Gündeş'i seçti.

O Ses Türkiye'den bir Gökçe Bahadır geçti! Sesinden çok derin yırtmacı konuşuldu

"Gökçe Bahadır, programda Sertab Erener'in Rüya isimli parçasını seslendirdi. Performansıyla hem jüriyi hem de seyircileri mest etti. Özellikle Beyazıt Öztürk, Bahadır için "Sende bir Zuhal Olcay asaleti var" yorumunda bulundu.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Yorumlar (1)
Doğuş:Belliki yarışmayı yırtmaçtan yırtmış Cevap Yaz 5 13 Yayından Kaldır
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