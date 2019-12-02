O Ses Türkiye'de yarışmacıyı sonradan hatırlayan Beyazıt Öztürk stüdyoyu kahkahaya boğdu
Fenomen ses yarışması O Ses Türkiye'nin cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Beyazıt Öztürk, yıllar önce programında solistlik yapan yarışmacıyı tanımayınca stüdyoyu kahkahaya boğdu.
TV8'in severek izlenen programı O Ses Türkiye'nin son bölümünde Dedikodu parçasını seslendiren Emre Sönmezler, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ü etkileyerek döndürmeyi başardı.
MURAT BOZ VE BEYAZIT ÖZTÜRK DÖNDÜ
Yarışmacıyı kendi takımlarına almak isteyen Murat Boz ve Beyazıt Öztürk arasında güldüren söz düellosu başladı. Murat Boz, Emre'nin kendisini seçmesi halinde onunla düet yapacağı vaadini verdi. Beyazıt Öztürk ise Emre'ye, "Hiçbir parçana karışmayacağım, senle düet de yapmayacağım, rahat rahat söyleyeceksin" dedi.
BEYAZ SHOW'DA 1 SENE SOLİSTLİK YAPMIŞ
Şarkıdan sonra kendini tanıtan yarışmacı 20 yıldır sahnede olduğunu ancak O Ses'te çok heyecanlandığını anlatırken Beyazıt Öztürk'ün "Bir dakika ben seni nereden hatırlıyorum" sözünden sonra stüdyoda kahkaha tufanı esti. Sönmezler'in, 2008 yılında Beyaz Show'da 1 sene solistlik yaptığını açıklamasının ardından, ünlü komedyenin anıları gözünde canlandı.
STÜDYODA ŞAŞKINLIK YAŞANDI
Emre Sönmezler'in yanında gelen arkadaşını da Hadise'nin hatırlaması üzerine Acun Ilıcalı dahil tüm stüdyo şaşkınlık yaşadı. Adının Burak Aziz olduğunu söyleyen konuk Galatasaray'ın 2000 yılında marşını yaptığını söyledi.
Haber Videosu: O Ses Türkiye'de yarışmacıyı sonradan hatırlayan Beyazıt Öztürk stüdyoyu kahkahaya boğdu