O Ses Almanya'da Zeynep Avcı sesiyle yarışmaya damga vurdu - Haberler
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O Ses Almanya'da Zeynep Avcı sesiyle yarışmaya damga vurdu

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- O Ses Almanya'da Zeynep Avcı sesiyle yarışmaya damga vurdu Almanya'da yayınlanan O Ses yarışmasında ilk turda söylediği 'Yalan' şarkısı ile büyük beğeni toplayan Türk yarışmacı Zeynep Avcı, Zerrin Özer'in 'Kıyamam' şarkısı ile bir kez daha yarışmaya damga vurdu.

- O Ses Almanya'da Zeynep Avcı sesiyle yarışmaya damga vurdu

BERLİN - Almanya'da yayınlanan O Ses yarışmasında ilk turda söylediği 'Yalan' şarkısı ile büyük beğeni toplayan Türk yarışmacı Zeynep Avcı, Zerrin Özer'in 'Kıyamam' şarkısı ile bir kez daha yarışmaya damga vurdu.

Almanya'da O Ses programında yarışan Türk kökenli Zeynep Avcı, güçlü sesi ve yorumlarıyla yeniden dinleyenleri mest etti. O Ses Almanya'da ilk turda söylediği Tan Taşçı'nın 'Yalan' adlı şarkısı ile Almanya ve Türkiye'de büyük ses getiren Zeynep Avcı, yine söylediği şarkıyla büyük beğeni topladı. Zerrin Özer'in 'Kıyamam' adlı şarkısını seslendiren Avcı, jüri üyeleri ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Zeynep Avcı, güçlü yorumuyla bir üst tura çıkarak finallere kalmayı başardı.

O Ses Almanya'da Zeynep Avcı sesiyle yarışmaya damga vurdu

O Ses Almanya'da Zeynep Avcı sesiyle yarışmaya damga vurdu

O Ses Almanya'da Zeynep Avcı sesiyle yarışmaya damga vurdu

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