O klarnetini çaldı, yunuslar ritim tutup dans etti



MUĞLA - Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, Bodrum'da bulunan su parkında yunuslara klarnet çaldı. Sevimli yunuslar çıkardıkları seslerle Çağrı'ya eşlik edip dans etti.

Güvercinlik mahallesinde bulunan Dolphin Park Bodrum'a giden Klarnet virtüözü Serkan Çağrı, yunuslarla birlikte mini bir konser verdi. Çağrı klarnetini üfledi, sevimli yunuslar notalara karşılık verdi. Sanatçının etrafını saran iki yunus, ilginç sesler çıkararak müzik eşliğinde dans eder gibi figürler sergiledi. Sevimli yunuslar konserin ardından Çağrı'yı alkışlayarak adeta tebrik etti.

Klarnetle yunus sesleri çıkarıyordum

Gösterinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağrı şu sözlere yer verdi "Yunusların çıkardığı sesi zaman zaman klarnetle taklit ediyordum. Tatil yapmak üzere geldim Bodrum'a. Güvercinlik Dolphin parkta Yunusların olduğunu duydum merak ettim geldim. Uzun süredir Yunusların çıkardığı sesleri de merak ediyordum. Zaten seslerini klarnet ile çalabiliyordum. Yunuslar bu sese nasıl tepki verecek diye merak ettim. Klarnet ile geldim ve yunuslara çalmaya başladım. Onlarda çok güzel tepki vermeye başladı. Aynı sesi yakaladık ve bir orkestra olduk. Ben açıldığım zaman onlarda aynı sesi çıkarıyor ve dans ediyorlar. Yunuslarla o ses iletişimini kurdu. Dinleyen ve izleyen herkes aynı sesten çalıyorsunuz dediler" ifadelerini kullandı.

Hayvanlara eziyet etmiyorum seslerle iletişim kuruyorum

Serkan Çağrı Yunuslarla iletişim kurduğunu eziyet etmediğini ifade ederek "Hayvanlara eziyet mi ediyorsunuz diye birçok tepki gösteren oldu. Ben bunu söyleyenlere şöyle sesleniyorum. Seslerle iletişim kurmak şifa vermektir. Tüm canlılar için en güzel yöntem sestir. Onlara ses verip onların sesini de alarak değişik bir iletişim kurmuş olduk. Onların ve hiçbir canlının eziyet görmesini bende istemem" dedi.

Usta müzisyen daha önce de salatalık, kabak ve havuçtan klarnet yapıp çalmıştı.