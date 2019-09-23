"O gönlünde vatan sevgisi taşıyan Baş Efe Yörük Ali idi"

23.09.2019 11:41

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan Yörük Ali Efe'nin Vefatının 68. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Yörük Ali Efe, Aydınımızın yetiştirdiği gönlünde vatan sevgisi taşıyan bir kahramanımızdır. Vefatının 68. Yılında Yörük Ali Efe başta olmak üzere, ülkemizin en zor durumda olduğu bir dönemde aziz vatanımız ve milletimiz için çarpışan tüm efelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.



16 Haziran 1919'da Malgaç Baskını ile düşmana ilk darbeyi vurmak suretiyle Aydın yöresinde düşman kuvvetlerinin ilerlemesini durdurmuş olan, Kurtuluş Savaşı'ndaki destansı mücadelesi için Aydınlılar tarafından adına türkü yakılan, milli mücadelenin yiğitlerinden Yörük Ali Efe'nin 68 yıl önce hakka yürüdüğünü belirten MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, "Yörük Ali Efe Aydın'ın gurur kaynağıdır. Milli kahramanlarımızdan olan Yörük Ali Efe'nin gelecek nesillere de örnek olmasını diliyoruz. Bu aziz millet, zora düştüğü her zaman Yörük Ali Efeyi örnek alan yeni kahramanlar çıkaracaktır. Buna inancımız tamdır" dedi.



1895 yılında Aydın Sultanhisar'da doğan Yörük Ali'nin hayatının kahramanlıklarla dolu olduğunu belirten MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, "19 yaşına geldiğinde dağlarda dolaşan Alanya'lı Molla Ahmet Efe'nin birliğine katılmak isteyen Yörük Ali, ağır bir sınavdan geçirilerek gruba alınır. Kısa zamanda tüm zeybeklerin güvenini ve sevgisini kazanarak grupta ikinci adam konumuna yükseldi. Ahmet Efe'nin Bozdoğan Kavaklıdere baskınında ölmesi üzerine de birliğin başına geçti. 1919 yılında da kuvvetleriyle birlikte dağdan indi. Bu dönemde Yunan ordusu Ege Bölgesi'nin büyük bir bölümünü işgal etmişti. Bunun üzerine harekete geçen Yörük Ali, 16 Haziran 1919 tarihinde Malgaç demiryolu köprüsü yanındaki Yunan karakoluna baskın yaparak düşmana ağır bir darbe vurdu. Bu baskındaki başarı halka ümit ve cesaret vererek, işgalcilerin yurttan atılabileceğine olan inancı arttırdı. Daha sonra 7. Tümen kumandanı Miralay Şefik Aker'in başkanlığında kurulan halk meclisinde oy birliğince alınan karar uyarınca Yörük Ali Efe'ye Aydın'ın kurtarılması emri verildi. Kararın ardından bölge Yunanlılar'dan geri alındı. Ancak işgalci ordusu Aydın'ı ikinci kez ele geçirdi. Düzenli ordunun kurulmasının ardından da Yörük Ali Efe, emrindeki savaş deneyimi çok iyi olan grubu ile birlikte TBMM ordusuna katıldı ve Milli Aydın Cephesi Komutanı olarak atandı. Savaş sonunda da başarılarından dolayı kırmızı şeritli istiklal madalyası ile ödüllendirildi. Ruhu şad olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA