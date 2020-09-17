Nutella helal mi? Nutella neden helal değil? Nutella içindekiler neler? Nutella nerede üretiliyor? Çoğu kişinin severek tükettiği ünlü çikolata markası Nutella helal mi? Nutella nerede üretiliyor? Nutella içindekiler neler?

Nutella, ürünlerinin helal sertifikalı olup-olmadığı sorusuna ilginç cevap verdi. Sosyal medyada bir kullanıcının, "Ürünleriniz helal mi?" sorusuna ne dedi? Nutella helal mi? Nutella nerede üretiliyor?

NUTELLA HELAL Mİ?

Kullanıcının "Ürünleriniz helal mi?" sorusuna, '"Hayır, helal değil" diyen firmaya tepki yağdı. Ünlü marka, daha sonra Twitter üzerinden açıklama yaparak özür diledi. Sosyal medyada oldukça büyük tepki çeken bu paylaşımdan sonra Nutella satışındaki değişim merak ediliyor.

NUTELLA NEREDE ÜRETİLİYOR?

Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden İtalyan Ferrero, Nutella, Kinder Pingui ve Kinder Süt Dilimi markalı çikolatalar üretmek üzere 300 milyon TL yatırımla Manisa'ya fabrika açtı. Bu Ferrero'nun dünya genelindeki 19'uncu fabrikası.