Nusret'ten tek taş yüzüklü paylaşım! Evleniyor mu?
Sosyete kasabı Nusret, etin içine koyduğu tek taş yüzükle takipçilerinin kafasını karıştırdı. Paylaşımının altına "She said yes" notunu yazan Nusret, akıllara evleniyor mu sorusunu getirdi.
'Saltbae' hareketiyle ve yatırımlarıyla dünya çapında ün kazanan Nusret Gökçe, sosyal medya ve internette de adından söz ettirmeye devam ediyor.
TEK TAŞLI PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Dünyanın gözde şehirlerinde restorant açan Nusret, takipçilerinin de yakın markajında. Her hareketi olay olan ünlü kasap, son yaptığı yüzük paylaşımıyla hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.
EVLENİYOR MU?
Nusret, etin içine koyduğu yüzüklü fotoğrafın altına "She said yes" yazması sosyal medya takipçilerinin kafasını karıştırdı. Paylaşımına "Evleniyor musun" yorumları yağan Nusret, sosyal medyaya damga vurdu.
YORUMLAR (27)
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Para çok, ama bir hanımefendin gönlünü almak için bir bacak kadar boyu var iki mayasında asalet yokCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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CAHİL KEKONUN TEKİ AMA SAĞLAM VÜCUT YAPMIŞ BEĞENDİM.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Benim de cebimde sigara param yok ama günde milyon kazanan adama çakıyom nassı amaYayından Kaldır
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tipe bak ayran iç ALLAH seni islah etsinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ADAM OKADAR EGOLANDINKI EN SON KENDİNİ PİŞİRİP YİYCEKCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Al bir Seytan dahaCevap Yaz 12 19 Yayından Kaldır
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SEN NE KATTIN BU DÜNYAYA ACABA .2 1 Yayından Kaldır
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ya adamı tanımayız etmeyiz memleketine köyüne kütüphane cami kültür merkezi açtı, adamın ilginçliğinden dolayı bir eksikliğini görmedik ne meraklısınız milletin başarısını karalamaya eğer varsa şeytan olduğuna dair bir delilin koy haberlere bizde öğrenmiş oluruz. Bilip bilmeden insanlara hakaret eden tipler genelde cahil demiyorum ultra cahiller oluyor yazık41 2 Yayından Kaldır
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ne istersiniz başarılı Türk ve müslümanlardan anlamam. adamın geldiği yer belli geldiği yeri unutmadığı belli kim bilir daha ne çok bilmediğimiz gizli yardımlar yapıyordur 23 nisanlar 8 martlar zaten aşikar belki böyle yaşamaktan zevk alıyor ne şeytanlığı kaldı ne tipsizliği size ne bırakın fesatlığı hangi Türk böyle bir ticari işe kalkışabilmiş Allah aşkınaCevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır
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hangi şubesinde çalışıyorsun ? servis elemanımısın yoksa ızgaracı mı ?4 12 Yayından Kaldır
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