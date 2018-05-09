Nusret Gökçe, Doğup Büyüdüğü Köye 4,5 Milyon Liraya Külliye Yaptırdı

Sosyal medya paylaşımları ve tuzlama hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, memleketi Erzurum Şenkaya'ya ilçesine bağlı Paşalı köyüne külliye yaptırdı. Külliye, yaklaşık 4,5 milyon lira tuttu.

4 BİN METREKARE ÜZERİNE KURULDU

Temmuz ayında temeli atılan külliye, 4000 metrekare üzerine kuruldu. İçinde cami, Kur'an kursu, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhane bulunan külliyenin yapımı haziran ayında bitecek.

AÇILIŞI BAYRAMDA YAPILACAK

Külliye hazır hale geldikten sonra müftülüğe devredilecek. Açılış Ramazan Bayramı'nın birince veya ikinci gününde yapılacak.

LİSE DE YAPTIRACAK

Nusret Gökçe, külliyenin ardından 3000 kişinin yaşadığı köyüne lise yaptıracak. Hemşehrilerine söz veren ünlü isim çevre halkına iş imkânı sağlayacağını ifade ettiği projelere de imza atacak.

İşte yapılan külliyenin fotoğrafları;