Nusret Gökçe, Doğup Büyüdüğü Köye 4,5 Milyon Liraya Külliye Yaptırdı
Nusret Gökçe, doğum yeri olan Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyüne külliye yaptırdı. Açılışı Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yapılacak külliye için 4,5 milyon lira harcandı.
Sosyal medya paylaşımları ve tuzlama hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, memleketi Erzurum Şenkaya'ya ilçesine bağlı Paşalı köyüne külliye yaptırdı. Külliye, yaklaşık 4,5 milyon lira tuttu.
4 BİN METREKARE ÜZERİNE KURULDU
Temmuz ayında temeli atılan külliye, 4000 metrekare üzerine kuruldu. İçinde cami, Kur'an kursu, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhane bulunan külliyenin yapımı haziran ayında bitecek.
AÇILIŞI BAYRAMDA YAPILACAK
Külliye hazır hale geldikten sonra müftülüğe devredilecek. Açılış Ramazan Bayramı'nın birince veya ikinci gününde yapılacak.
LİSE DE YAPTIRACAK
Nusret Gökçe, külliyenin ardından 3000 kişinin yaşadığı köyüne lise yaptıracak. Hemşehrilerine söz veren ünlü isim çevre halkına iş imkânı sağlayacağını ifade ettiği projelere de imza atacak.
İşte yapılan külliyenin fotoğrafları;
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İçki satılan mekandan kazanılan parayla hayır işleri yapana, allah razı olsun demenin bir anlamı yok, allah razı gelmez kardeşim boşa dua etmeyin. Piyangodan çıkan para ile camii yaptırmak arasında hiçbir fark yok bence.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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iyi de biraz kiliseye benziyor. . keşke biraz daha özen gösterilseydiCevap Yaz Yayından Kaldır
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yaptığı elbette hoş bi olay ALLAH razı olsun ama çok para harcamış 4 buçuk milyona 45 tane garibana ev alırdın...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah senden razı olsun.Bizim alkolik laik yobazlar yine saldıriya gecmişler.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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İNSANLIK VE T. C. YE BİRŞEY KATABİLMEKTEDİR. . . BİR ÇİVİ DAHİ OLSA ÇAKABİLİYORSAN BU MİLLET ADINA BİR İNSNA BİR ŞEY ÖĞRETEBİLİYOR VE BİR ŞEY VERE BİLİYORSAN ALLAH BUNU GÖRÜR SEN MERAK ETME HEP HAİN OLMAMAK LAZIM ÜLKEYİ EĞİTİMSİZLİK VEYA İŞSİZLİK BATIRMIYOR SADECE VE SADECE HAİNLER BATIRIYOR VE ZARAR VERİYOR.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır