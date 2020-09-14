Nusret Gökçe, altın kaplamalı kahveyi 500 TL'ye satacak
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Nusret Gökçe, altın kaplamalı kahveyi 500 TL'ye satacak

Altın kaplama etin ardında altın kaplama kahve çıkaran sosyetik kasap Nusret Gökçe, fiyatlarıyla yine gündem oldu. Gökçe, yeni çıkaracağı altın kaplamalı kahvesini 500 TL'ye satmaya hazırlanıyor.

14.09.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:05

Tuz serpme hareketiyle dünyaya yayılan sosyetik kasap Nusret Gökçe, ilginç sunumlu ürünleriyle gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda eti altınla kaplayarak satışa sunan Gökçe, bu sefer de altınla süslediği kahvesini satışa sunmaya hazırlanıyor. Ünlü kasabın kahve için istediği rakam ise herkesi şaşkına çevirdi.

BİR KAHVE 500 TL

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nusret Gökçe, önceki gün altınla süslenmiş kahvesini içerken video paylaşarak kahve dükkanı açacağını söyledi. Takvim'de yer alan habere göre: Şu anda Nispetiye'de iki iş yerini gezen Nusret, mal sahipleri anlaşabilirse 15 milyon TL bütçeyle kahveci açacak. Gökçe, kısa sürede çok konuşulan kahvesini 500 TL'den satışa sunacak. Öte yandan ünlü isim altın kaplamalı hamburgerini de 2 bin liraya satıyor.

Nusret Gökçe, altın kaplamalı kahveyi 500 TL'ye satacak

Restoranlarının dışında yatırım yapmaya önem veren Nusret Gökçe, 2019 yılında 310 milyon liraya bir otel almıştı.

Nusret Gökçe, altın kaplamalı kahveyi 500 TL'ye satacak

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