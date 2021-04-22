Nusret Gökçe'nin restoranında yangın çıktı

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu restoran zincirinin Etiler şubesinde öğlen saatlerinde yangın çıktı.

İzolasyon çalışmasından kaynaklandığı belirtilen yangında binanın yan cephesinin alev aldığı belirtildi. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, yangına Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı dört itfaiye aracı müdahale etti.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler binanın tutuşan yan cephesini sökerek yangını söndürdü. 2017 yılında da Nusret'in çatısında yağın çıkmış, kısa sürede kontrol altına alınmıştı.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir.

Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.

NUSRET'İN KARİYERİ

Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasap çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başlamıştır.

2010 yılında kendisine eski bir arkadaşı olan Mithat Erdem'i melek yatırımcı olarak seçen genç girişimci, arkadaşıyla beraber ilk restoranın temelini atmıştır. Arkadaşından aldığı parayı 5-6 ay içerisinde geri ödeyen Nusret, borcunu ödedikten sonra yoluna bir süre tek devam etmiştir.

2009 yılına kadar tek olarak devam ettiği işletmesine, 2012 yılı itibariyle Doğuş Grubu ortak olmuştur. Eskiden 1800 TL maaşla çalıştığını, şu an ise 400 çalışan istihdam ettiğini belirten Nusret, yaptığı etleri yemek için yurtdışından özel jetleriyle müşterilerinin geldiğini ve bunun kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Snob Magazin