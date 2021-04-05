Nusaybin Kaymakamlığı 6 bin haneye Ramazan yardımı dağıtacak
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Nusaybin Kaymakamlığı 6 bin haneye Ramazan yardımı dağıtacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Nusaybin Kaymakamlığı 6 bin haneye Ramazan yardımı dağıtacak

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Ramazan ayı nedeni ile 6 bin haneye gıda çeki yardımı yapılacağı açıklandı.

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Ramazan ayı nedeni ile 6 bin haneye gıda çeki yardımı yapılacağı açıklandı.

Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılacağı belirtildi. Yardım çeklerinin bu hafta itibariyle dağıtılmaya başlanacağı belirtilen açıklamada, yardım alacak kişilerin SYDV'de aktif dosya kaydı bulunup, yardım alma kriterlerini taşıyan vatandaşların olması gerektiği ifade edildi. Yardım çekleriyle Nusaybin ilçe sınırları içerisinde gıda satış faturası kesebilecek ve gıda çeklerini kabul eden tüm esnaflardan alışveriş yapılabileceği kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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