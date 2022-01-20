Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, gece yarısına kadar karla mücadele çalışmalarına katıldı

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gece yarısına kadar süren karla mücadele çalışmalarına öncülük etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gece yarısına kadar süren karla mücadele çalışmalarına öncülük etti.

Nusaybin'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için karla mücadele çalışmalarına öncülük eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi, İpek Yolu ve kırsal mahallelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarını denetledi.

Kar yağışından olumsuz şekilde etkilenen elektrik şebekesinde meydana gelen arıza sonrası Elektrik şirketi tarafından onarım çalışmaları başlarken Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, kırsal Bahçebaşı Mahallesinde Elektrik kesintilerinin giderilmesi için yapılan çalışmalarda denetimlerde bulundu.

Elektrik şebekesinin onarımı konusunda Dedaş Nusaybin İlçe İşletme Yöneticisi Kenan Polat'tan bilgi alan Kayabaşı, Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Belediyesi başta olmak üzere tüm personelin karla mücadele konusunda sahada olduğunu, Uluslararası İpek Yolu başta olmak üzere ana arterlerin kardan dolayı kapanmaması için gece boyunca görevleri başında olacaklarını ifade etti. - MARDİN