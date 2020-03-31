Nusaybin emniyeti korona virüs önlemleri için seferber oldu
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Murat Sönmez, Nusaybin, Mardin

Nusaybin emniyeti korona virüs önlemleri için seferber oldu

Nusaybin emniyeti korona virüs önlemleri için seferber oldu Mardin Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez öncülüğündeki güvenlik güçleri, korona virüs önlemleri kapsamında seferber oldu.

31.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:56
Nusaybin emniyeti korona virüs önlemleri için seferber oldu

Nusaybin emniyeti korona virüs önlemleri için seferber oldu

MARDİN - Mardin Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez öncülüğündeki güvenlik güçleri, korona virüs önlemleri kapsamında seferber oldu. Gün boyu emniyete ait araçlardan Türkçe ve Kürtçe olarak vatandaşların evlerinde kalmaları için uyarı yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Mardin Valiliği'nin talimatları sonrası ilçede sıkı denetimler yapan Nusaybin polisi, ilçe merkezinde sürekli Türkçe ve Kürtçe olarak vatandaşların evlerinde kalmaları için uyarı gerçekleştiriyor. İlçe giriş çıkışlarında bulunan noktalarda sürücülerin ve vatandaşların ateşini ölçen polis ekipleri, zorunlu olmadıkça vatandaşların seyahat etmemelerinin kendileri ve ailelerinin sağlığı için önemli olduğu belirtildi.

Öte yandan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları ziyaret ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerinde çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerini ziyaret ederek her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor.

Nusaybin Belediyesi ekiplerine de destek veren polis ekipleri, gün boyu TOMA ile ilçede belirlenen güzergahlarda dezenfekte çalışmaları yapıyor. Bunların yanı sıra banka, ATM, PTT önlerinde ve halk pazarı içerisinde oluşabilecek yoğunluğa karşı Nusaybin emniyeti vatandaşlara sosyal mesafelerini korumaları için uyarılarda bulunuyor.

Nusaybin emniyeti korona virüs önlemleri için seferber oldu

Kaynak: İHA

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Nusaybin emniyeti korona virüs önlemleri için seferber oldu
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