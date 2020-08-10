Nusaybin'de terörün eğitim kurumlarında bıraktığı izler siliniyor Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla yıktığı, tahrip ettiği okulların yerine 8 yeni ve modern okul binası yapıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla yıktığı, tahrip ettiği okulların yerine 8 yeni ve modern okul binası yapıldı.

İlçede 5 yıl önce çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan, "Atmaca-7 Müşterek Özel Birlik Operasyonu" ile huzur ve güvenin tesis edilmesinin ardından, terörün neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için ihya ve inşa çalışmaları sürüyor.

Sosyal yaşamın canlandığı, terör saldırılarında evleri, iş yerleri hasar gören vatandaşlar için modern konutlar ve iş yerlerinin teslim edildiği ilçede, hasar gören okulların yerine de bir bir yenileri inşa ediliyor.

Toplam 9 okulun yıkıldığı, 22 okulun tahrip edildiği Nusaybin'e geçen yıl 3, bu yıl da 5 okul binası kazandırılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Fırat, Abdulkadir Paşa, Yenişehir ve Zeynelabidin mahallelerinde TOKİ tarafından inşa edilen modern okul binaları yeni eğitim öğretim yılına hazır.

"Eğitim açısından çok rahatladık"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, AA muhabirine, yıkılan ve tahrip edilenlerin yerine kazandırılan okulların eskiye nazaran son derece modern binalar olduğunu söyledi.

Geçen sene 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetişecek şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2'si 32 derslikli olmak üzere 3 okulun yapıldığını ifade eden Çetin, bu sene de yıkılan, yakılan okulların yerine devlet tarafından 5 okulun inşa edilmesinin eğitim öğretime sağladığı faydaya değindi.

"Geçen yıl 3, bu yıl da 5 olmak üzere 8 okulumuz eğitim öğretime hazır hale geldi. Eğitim açısından çok rahatladık. Tekli eğitime geçme konusunda da birçok şehirden şanslıyız. Daha hızlı tekli eğitime geçecek konuma geldik." diyen Çetin, ilçede derslik ve personel gibi konularda tüm imkanlara sahip olduklarını anlattı.

Çetin, hem il hem de ülkede eğitim başarısı açısından iddialı hale geldiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeni okul binalarında tüm ihtiyaçlar düşünülmüş. Okullarımızın içerisinde spor tesisleri, kütüphaneler, atölyeler, jeneratörler ve avluların ağaçlandırılmasına kadar her şey hazır hale getirildi. İnşallah okullarımız 2020-2021 eğitim öğretim sezonunda eksiksiz olarak faaliyete girecek."

Kaynak: AA