Nusaybin'de Osb Toplantısı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Musa Öztürk ve oda başkanları ile iş adamlarının katıldı. İlçede OSB'nin kurulması için gerekli girişimlerle ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Öztürk, katılımcılara bilgi verdi. Öztürk, OSB için öncelikle talep olması, Bakanlık nezdinde muhatap bulunması ve OSB'nin yapılacağı bölge için arazi belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Baysal, Nusaybin'in çok genç bir nüfusunun olduğunu söyledi. İşsizliği bitirmek ve yeni iş alanları açmak için hem kaymakamlık hem de belediye olarak büyük gayretler gösterdiklerini kaydeden Baysal, "OSB'nin kurulması için ilçenin tamamı hem fikirdir. Yer tahsisi ve yer temini için çözüm önerileri bulacağız. Alternatif yerler üzerinde fikir alış verişinde bulunacağız" dedi.

Toplantı sonunda OSB'nin yapılabileceği güzergah ve arazilerin araştırılması kararlaştırıldı. - MARDİN