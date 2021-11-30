Nusaybin'de Kurum Müdürleri Toplantısı yapıldı

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı başkanlığında Kurum Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan toplantı, kurum müdürlerinin Kaymakam Kayabaşı'na verdikleri brifing ile başladı.

Kayabaşı, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasına değinen Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Hem Kaymakamlık hem Belediye hem de ilçemizde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarımızın kapıları sonuna kadar vatandaşlarımıza açık olacak. Bu konuda kurum müdürlerimizin hassasiyet göstermeleri gerekir. En iyi şekilde hizmet etmek için buradayız. Hem kapılarımız hem de gönüllerimiz vatandaşlarımıza açık olacak, vatandaşlarımızın derdiyle dertleneceğiniz, üzüntüsünde yanında olacağız, sevincini birlikte paylaşacağız. Tüm gayretimiz ve çabamız vatandaşlarımızın memnuniyeti içindir. Onun için var gücümüzle çalışacağız."

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Son Dakika Haberleri

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